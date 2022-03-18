Путин понимает, что его "спецоперация" в Украине провалена - Грозев

Владимир Путин / Фото Reuters

Президент страны-агрессора Владимир Путин понимает, что его "спецоперация", а по факту война в Украине, провалена. Такое мнение озвучил Христо Грозев - корреспондент с веб-сайта журналистских расследований Bellingcat, специализирующигося на фактчекинге и разведке открытых источников.

Грозев сообщил со ссылкой на три собственных источника, что в РФ Управлением военной контрразведки ФСБ задержан заместитель начальника Росгвардии Роман Гаврилов.

"Три независимых источника сообщают, что заместитель начальника Росгвардии (подразделение внутренних войск РФ, понесшее огромные потери в Украине) генерал Роман Гаврилов задержан ФСБ", — написал Грозев в Twitter.

Гаврилов также ранее работал в ФСО, службе безопасности российского главы Путина. Причина задержания Гаврилова непонятна. По словам одного источника, замначальника Росгвардии был задержан за "утечку военной информации, повлекшую гибель людей". А два других источника утверждают, что причина - "растрата расходов на топливо".

"Пока трудно предположить, во что именно выльется чистка/перестановка в верхушке силовиков. Ясно одно: бесспорно, Путин отдает себе отчет, в каком дерьме оказалась эта операция. Все настолько плохо, что он меняет лошадей на переправе, что во время войны недопустимо", — пишет он.

Как сообщал Главред, военный эксперт в области авиации и технологий Джастин Бронк назвал три возможных сценария, которые остались у Кремля в Украине.

По его словам, российские оккупанты сейчас находятся в "опасном положении". Вероятно, оно ухудшится еще больше в ближайшие недели без серьезной паузы в боевых действиях, а это означает, что жизненно важно, чтобы украинцы продолжали упорно сражаться.

Другие новости: