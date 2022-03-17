"За утечку информации": ФСБ задержало замдиректора Росгвардии - журналист

Роман Гаврилов задержан ФСБ / Соцсети

ФСБ задержало директора Росгвардии Романа Гаврилов, который ранее работал в службе безопасности российского президента Владимира Путина.

Об этом со ссылкой на независимые источники написал в Twitter журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.

"Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренней армии РУ, понесшей колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов также ранее работал в ФСО, службе безопасности Путина", – написал он.

По его словам, один из источников отметил, что Гаврилова задержали за "утечку военной информации, повлекшую гибель людей". Другие назвали это "расточительной тратой топлива".

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