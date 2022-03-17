Арестович назвал сроки окончания боев и озвучил наибольшую опасность для украинцев со стороны РФ

Алексей Арестович назвал сроки окончания войны / Скриншот Facebook-трансляция Офиса президента

Советник главе Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские военные смогут вести активные бои в течение ближайших 10-14 дней. А на данный момент они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.

По его словам изданию Радио Свобода, примерно из 200 тыс. вторгшихся в Украину российских оккупантов уничтожены 15 тыс., а еще 18-20 тыс. стали небоеспособными.

"Где-то 60 (тактических групп – ред.) сейчас оперирует, но они связаны боями по всей Украине, и где-то 10 у них в резерве еще. Это жалкие силы при таком размахе и интенсивности боевых действий", – сказал Арестович.

"Думаю, что 10 дней, может быть, 14 у них осталось на то, чтобы они вообще были способны на активные боевые действия. Потом неизбежный переход к позиционной войне, они становятся в оборону, как сейчас под Киевом, например. И уже оперативного размаха не будет", – добавил он.

После этого, по словам Арестовича, стартуют тактические бои за маленькие села и выравнивание позиций. При этом подкрепление сил российским военным ждать неоткуда.

"Даже если они нашкребут сейчас резервы, хотя у них с этим огромные проблемы, в самой России и в Сирии не удалось набрать. И (даже если – ред.) они перебросят их сюда, то эти резервы не будут способны принципиально изменить ситуацию. То есть сейчас они перед оперативным тупиком, а затем и проигрыш может стать (реальным) в течение двух-трех недель", - сказал советник главы ОП.

Арестович также заверил, что сейчас в Украины достаточно ресурсов, чтобы отражать наземные атаки. Но Россия продолжит атаковать с неба.

"Этого добра у них хватает - крылатых ракет воздушного базирования, типа "Искандер". И они будут бить, может, будут бить больше, чем сейчас", – резюмировал советник главы президентского офиса.

Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев.

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