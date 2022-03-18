У Кремля есть только три хода: военный эксперт назвал сценарии развития войны в Украине

Россия, вероятно, попытается использовать в войне в Украине три сценария / Reuters

Военный эксперт в области авиации и технологий Джастин Бронк назвал три возможных сценария, которые остались у Кремля в Украине.

По его словам, российские оккупанты сейчас находятся в "опасном положении". Вероятно, оно ухудшится еще больше в ближайшие недели без серьезной паузы в боевых действиях, а это означает, что жизненно важно, чтобы украинцы продолжали упорно сражаться, передает The Daily Mail.

По словам Бронка, Россия, вероятно, попытается использовать в войне в Украине три сценария.

Во-первых, оккупанты могут попытаться продвигаться севернее Мелитополя к Днепру, чтобы встретиться с другой группой атакующих войск к югу от Харькова. В случае успеха основная часть подразделений ВСУ на Донбассе окажется в котле.

Во-вторых, оккупанты могут продолжить бомбить Мариуполь, Харьков и другие города, страдания жителей и защитников которых являются инструментом давления на украинское правительство. Таким образом россияне рассчитывают достичь таких договоренностей, которые дадут возможность оккупантам закрепиться и провести ротацию тех подразделений, понесших самые большие потери.

В-третьих, российские военные могут попытаться окружить и обойти Николаев на юге, продвинувшись к Одессе. Российские корабли, которые неделями выжидали возле Одессы, недавно провели обстрел и могут попытаться высадить десант, если их войска приблизятся вплотную к городу.

В то же время попытки окружения и бомбежки Киева не будут прекращены, но прямого штурма столицы ожидать не стоит.

Бронкс считает, что "сейчас Путину нужны его силы, чтобы добиться чего-то, что он может продать своему народу как победу, стоящую этих огромных затрат".

Как сообщал Главред, по словам британской разведки, российское вторжение в Украину в значительной степени застопорилось на всех фронтах.

Согласно последнему обзору британского Министерства обороны, российские войска достигли "минимального прогресса" на суше, на море и в воздухе за последние дни. При этом они "продолжают нести большие потери".

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