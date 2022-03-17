Вторжение РФ в Украину застопорилось на всех фронтах - британская разведка / Radio Svoboda

По словам британской разведки, российское вторжение в Украину в значительной степени застопорилось на всех фронтах. Об этом сообщает английский телеканал Sky News.

Согласно последнему обзору британского Министерства обороны, российские войска достигли "минимального прогресса" на суше, на море и в воздухе за последние дни.

Они "продолжают нести большие потери", а вторжение "в основном застопорилось на всех фронтах".

В то же время украинскую оборону британские разведчики квалифицировали как "стойкую и хорошо скоординированную" и заявили, что подавляющее большинство территории остается в руках Украины.

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Напомним, ранее высокопоставленные источники из Министерства обороны Великобритании заявили о том, что российская армия, которую Владимир Путин кинул на захват Украины, сможет поддерживать полную боеспособность еще всего 10-14 дней.

После этого оккупанты будут пытаться удержать территорию, которую они уже захватили.