Вторжение России захлебывается, через две недели наступит кульминационная точка – The Daily Mail

Оккупанты будут пытаться удержать территорию, которую они уже захватили / Фото Reuters

Российская армия, которую Владимир Путин кинул на захват Украины, сможет поддерживать полную боеспособность еще всего 10-14 дней. После этого оккупанты будут пытаться удержать территорию, которую они уже захватили.

Такой прогноз озвучили накануне высокопоставленные источники из Министерства обороны Великобритании, сообщает издание The Daily Mail.

Украинская армия заставляет российских военных "быть в движении". Через две недели оккупанты могут дойти до "кульминационной точки", после чего "сила сопротивления Украины должна стать больше, чем сила атаки России".

Продвижение российской армии в Украине уже остановилось, поскольку Москве не хватает живой силы, отмечает автор статьи.

При этом по мере того, как вторжение России тормозится, ее методы становятся все более жестокими – города все чаще попадают под беспорядочный ракетный обстрел.

Близкие союзники Путина уже вынуждены публично признать: в Украине все идет не по плану, российское вторжение захлебывается.

Начальник Национальной гвардии России Виктор Золотов признал 15 марта, что "не все идет так быстро, как хотелось бы". Однако, подчеркнул он, Россия добьется победы "шаг за шагом".

Читайте такжеВойна в Украине входит в самую опасную фазу: Волкер назвал причинуКак сообщал Главред, российские военные будут увеличивать количество обстрелов Украины крылатыми ракетам. Такой неутешительный прогноз озвучил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович во время телемарафона 15 марта.

По его словам, у России остается "очень мощный запас ракет".

"Они будут бить до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому нужно быть готовыми. Еще по городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут пытаться ракетные удары устраивать", - сообщил Арестович.

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