Оккупанты увеличат количество обстрелов крылатыми ракетами: Арестович спрогнозировал тактику РФ

У России остается "очень мощный запас ракет". Они будут бить до конца конфликта, и к этому нужно быть готовыми.
Российские военные будут увеличивать количество обстрелов Украины крылатыми ракетам. Такой неутешительный прогноз озвучил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович во время телемарафона 15 марта.
По его словам, у России остается "очень мощный запас ракет".
"Они будут бить до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому нужно быть готовыми. Еще по городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут пытаться ракетные удары устраивать", - сообщил Арестович.
По его данным, враг ввел на территорию Украины 90% своего военного потенциала, треть из которого уже обезврежена – уничтожена или недееспособна. Резервы российских захватчиков составляют не больше 10 батальонно-тактических групп.
"Есть определенные резервы, до 10 батальонно-тактических групп. Но на таком размахе боевых действий можно не волноваться вообще. Новых взять негде. Что-то они могут "наскрести", где-то 10 тысяч, но если они теряют по несколько сот, тысяч в суток, то на 10 суток их хватит", – добавил Арестович.
Как сообщал Главред, 15 марта 2022 года - двадцатые сутки войны России против Украины. В Генштабе заявили, что состояние, положение и характер действий обороны остаются без существенных изменений.
Вооруженные силы Украины наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов. За сутки Воздушные силы ВСУ поразили четыре вертолета и один самолет. Кроме того, истребитель сбил крылатую ракету врага.
Тем временем оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.
Читайте такжеКогда закончится война: Арестович дал прогноз и рассказал о мирном соглашении
Напомним, около пяти утра во вторник, 15 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы, их было слышно в нескольких районах города. Позже появилась информация, что в столице горит жилой дом – оккупанты ударили ракетой по мирным жителям.
Позже в Киевской госадминистрации уточнили, что в результате обстрелов столицы повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе и станция метро Лукьяновская.
Другие новости:
- Ракетный удар по многоэтажкам на Святошино в Киеве: два человека погибли, 35 спасены
- У российских оккупантов нет никаких шансов взять Харьков - глава ОГА
- "Если Путина не станет": Портников рассказал, что произойдет в случае смены власти в РФ
- В Киеве почти на двое суток вводится комендантский час