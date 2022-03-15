Оккупанты увеличат количество обстрелов крылатыми ракетами: Арестович спрогнозировал тактику РФ

Алексей Арестович / скриншот

Российские военные будут увеличивать количество обстрелов Украины крылатыми ракетам. Такой неутешительный прогноз озвучил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович во время телемарафона 15 марта.

По его словам, у России остается "очень мощный запас ракет".

"Они будут бить до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому нужно быть готовыми. Еще по городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут пытаться ракетные удары устраивать", - сообщил Арестович.

По его данным, враг ввел на территорию Украины 90% своего военного потенциала, треть из которого уже обезврежена – уничтожена или недееспособна. Резервы российских захватчиков составляют не больше 10 батальонно-тактических групп.

"Есть определенные резервы, до 10 батальонно-тактических групп. Но на таком размахе боевых действий можно не волноваться вообще. Новых взять негде. Что-то они могут "наскрести", где-то 10 тысяч, но если они теряют по несколько сот, тысяч в суток, то на 10 суток их хватит", – добавил Арестович.

Как сообщал Главред, 15 марта 2022 года - двадцатые сутки войны России против Украины. В Генштабе заявили, что состояние, положение и характер действий обороны остаются без существенных изменений.

Вооруженные силы Украины наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов. За сутки Воздушные силы ВСУ поразили четыре вертолета и один самолет. Кроме того, истребитель сбил крылатую ракету врага.

Тем временем оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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Напомним, около пяти утра во вторник, 15 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы, их было слышно в нескольких районах города. Позже появилась информация, что в столице горит жилой дом – оккупанты ударили ракетой по мирным жителям.

Позже в Киевской госадминистрации уточнили, что в результате обстрелов столицы повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе и станция метро Лукьяновская.

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