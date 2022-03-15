Военные РФ пытаются захватить Мариуполь: в Генштабе заявили, что враг получил по зубам и отступил

Захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры. Захваченные больницы оккупанты используют для лечения своих раненых.
Сегодня, 15 марта 2022 года - двадцатые сутки войны России против Украины. В Генштабе заявили, что состояние, положение и характер действий обороны остаются без существенных изменений.
Вооруженные силы Украины наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов.
За сутки Воздушные силы ВСУ поразили четыре вертолета и один самолет. Кроме того, истребитель сбил крылатую ракету врага.
Отмечается, что группировки оккупационных войск, задействованных в ведении наступательной операции, значительных успехов во всех направлениях выдвижения не имели.
Кроме того, захватчики продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры. Больницы на временно захваченных территориях Украины оккупанты используют для лечения раненого личного состава.
Также, захватчики по-прежнему коварно используют объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.
"Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования", - говорится в сообщении.
Ситуация в Мариуполе сейчас
Противник пытается захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР.
После понесенных потерь оокупанты прекратили наступательные действия и отступили.
Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники.
Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено.
Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что к маю 2022 года Украина и Россия смогут достигнуть мирного соглашения, после того, как ВСУ уничтожат максимально возможное число оккупантов.
По его мнению, чтобы переломить ситуацию, Россия может попытаться наскрести наемников в Сирии или бросить в Украину всех срочников, которых призовут в апреле.
"Но после того, как мы их перемелем – к маю выйдем на мирное соглашение с возможными локальными боями в течение года", - считает Арестович.
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