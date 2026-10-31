Засор исчезнет за минуты: сантехник поделился неожиданным лайфхаком

Для борьбы с незначительными засорами необязательно покупать специальные химические составы.

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Как прочистить канализацию / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Для борьбы с засорами необязательно покупать специальные химические составы

Для раствора потребуется смешать содк, уксус и горячую воду

Проблема забитых канализационных труб знакома многим владельцам жилья. Из-за скопления загрязнений вода начинает медленно уходить из раковины, в душевой кабине образуются лужи, а неприятные запахи могут распространяться по всему помещению.

К счастью, в некоторых случаях устранить подобную неприятность можно самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам сантехника, пишет издание Express.

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Для борьбы с незначительными засорами необязательно покупать специальные химические составы. Иногда справиться с проблемой помогают обычные средства, которые найдутся практически на каждой кухне: пищевая сода, столовый уксус и горячая вода.

Чтобы приготовить домашний раствор, потребуется смешать около 120 г соды с 240 мл уксуса и 240 мл горячей воды. Полученную смесь используют для обработки сливного отверстия. Химическая реакция между компонентами способствует размягчению некоторых органических отложений и помогает облегчить удаление загрязнений.

Тем не менее важно учитывать степень засорения. Если вода практически не проходит через слив или полностью застаивается, домашних растворов может оказаться недостаточно. В таких ситуациях лучше воспользоваться вантузом или специальным сантехническим тросом, а при сложных неисправностях обратиться к специалисту.

Не менее важную роль играет профилактика. Чтобы снизить вероятность повторного появления засоров, рекомендуется установить на сливные отверстия специальные фильтры. Они задерживают волосы, крупные частицы пищи и другой мусор, препятствуя их попаданию в канализационную систему. Кроме того, не следует выливать в раковину остатки растительного масла и жира, поскольку со временем они могут оседать на внутренних стенках труб.

В домах и квартирах, где канализация регулярно доставляет неудобства, полезно периодически проводить профилактический осмотр и очистку сливной системы. Это позволяет своевременно обнаруживать скопления загрязнений и предотвращать более серьёзные проблемы с водоотведением.

/ Главред

Популярность пищевой соды в домашнем уходе за сантехникой объясняется её доступностью, невысокой стоимостью и сравнительно щадящим воздействием на окружающую среду. В сочетании с уксусом она может стать вспомогательным средством при устранении небольших скоплений мыльного налёта, жировых загрязнений и органических остатков.

Такой способ не является универсальным решением и не способен устранить любые виды засоров. Однако в качестве дополнительной меры при незначительных загрязнениях он может быть полезен. Регулярное внимание к состоянию сливов, правильная эксплуатация сантехники и своевременное удаление мусора помогут поддерживать канализационную систему в рабочем состоянии и сократить вероятность неожиданных засоров.

Смотрите видео - устранение засора:

Мужчина продемонстрировал бюджетный способ устранения серьёзного засора в канализационной системе. Для этого он самостоятельно изготовил приспособление, объединив бывший в употреблении сантехнический трос с новым шлангом и надёжно зафиксировав соединение с помощью проволоки.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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