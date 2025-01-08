Есть у каждого: как прочистить засор при помощи двух ингредиентов

Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

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Как прочистить засор / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как прочистить засор при помощи подручных средств

Почему нельзя чистить трубы содой и уксусом

Засор в сливе — одна из самых неприятных бытовых проблем, с которой рано или поздно сталкивается каждый. Если вода не уходит, а трубка начинает пахнуть, самое время действовать. Как пробить засор в домашних условиях?

Главред узнал, что существует простой способ, который не потребует дорогих химических средств или вызова сантехника.

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Как удалить очень сильный засор в трубе?

Для этого вам понадобятся всего два доступных ингредиента: пищевая сода и лимонный сок, пишет TipsAndTricks. Этот экологичный метод подходит для большинства засоров и помогает эффективно прочистить слив.

Подготовка: Убедитесь, что в трубе нет лишней воды. Применение: Насыпьте около 4 столовых ложек пищевой соды прямо в слив. Затем выжмите сок половины лимона и залейте его туда же. Время действия: Оставьте смесь на час. Это время нужно, чтобы сода и лимон начали разлагать жировые отложения и другие загрязнения. Смыв: После этого промойте слив теплой водой, чтобы удалить остатки грязи.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Почему нельзя чистить трубы содой и уксусом?

Многие используют уксус вместо лимона, однако это может быть опасно для определенных типов труб. Сода в сочетании с уксусом вызывает бурную химическую реакцию, которая, хотя и помогает устранять засоры, может со временем повреждать пластиковые трубы или прокладки. Лимонный сок действует мягче, не создавая риска для сантехники.

Как прочистить засор, если вода не уходит?

Если этот метод не помог, значит, засор слишком сильный. Попробуйте повторить процедуру или обратиться за помощью к сантехнику. Затягивать с вызовом специалиста не стоит: сильные засоры могут повредить трубы или вызвать протечки.

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