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Как прочистить сильный засор в раковине: легкий способ, о котором знают единицы

Андрей Ганчук
20 сентября 2024, 13:56
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Вы узнаете, как прочистить раковину на кухне в домашних условиях, если попробуете метод, в котором не нужен вантуз, а понадобится лишь пластиковая бутылка.
раковина
Как пробить засор в раковине, если вода не уходит, и прочистить слив / Скриншот YouTube

Каждым хозяевам хорошо известно, как быстро забивается раковина на кухне, после чего ее тяжело пробить. Временами нужно проводить полную очистку, чтобы почистить конструкцию, но порой помогают и методы попроще. И проблему, как прочистить раковину на кухне в домашних условиях, вполне можно решить.

Автор YouTube-канала Mr. Top Experimenter рассказал, как можно быстро прочистить раковину, особенно в ситуации, когда нет вантуза.

Как устранить засор в раковине на кухне

Понадобится пластиковая бутылка

Нужно взять пустую пластиковую бутылку 1,5 л и разрезать ее на две части. Нижняя часть нам не понадобится, нужна только верхняя. Следует проследить, чтобы бутылка была разрезана ровно. Это важно, поскольку в случае неровного разреза бутылка будет плохо соприкасаться с раковиной.

Чистим засор в раковине при помощи бутылки

После этого берем бутылку, опускаем ее к сливу и постукиваем ею по сливу. Нужно сделать гидроудар, чтобы раковина прочистилась.

Схема работы похожа на действия с вантузом.

Понадобится несколько толчков, чтобы вода начала уходить.

Спустя некоторое время такой работы вода постепенно сойдет и в раковине останутся лишь следы грязи и последствия засора, которые нужно будет смыть.

Смотрите видео, как пробить раковину при помощи пластиковой бутылки:

Что такое Mr. Top Experimenter?

Mr. Top Experimenter – украинский YouTube-канал, который посвящен экспериментам, тестам, лайфхакам, рецептам, здоровому образу жизни и фитнесу. У канала более 130 миллионов просмотров, указано в описании.

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