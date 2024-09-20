Как прочистить сильный засор в раковине: легкий способ, о котором знают единицы

Каждым хозяевам хорошо известно, как быстро забивается раковина на кухне, после чего ее тяжело пробить. Временами нужно проводить полную очистку, чтобы почистить конструкцию, но порой помогают и методы попроще. И проблему, как прочистить раковину на кухне в домашних условиях, вполне можно решить.
Автор YouTube-канала Mr. Top Experimenter рассказал, как можно быстро прочистить раковину, особенно в ситуации, когда нет вантуза.
Как устранить засор в раковине на кухне
Понадобится пластиковая бутылка
Нужно взять пустую пластиковую бутылку 1,5 л и разрезать ее на две части. Нижняя часть нам не понадобится, нужна только верхняя. Следует проследить, чтобы бутылка была разрезана ровно. Это важно, поскольку в случае неровного разреза бутылка будет плохо соприкасаться с раковиной.
Чистим засор в раковине при помощи бутылки
После этого берем бутылку, опускаем ее к сливу и постукиваем ею по сливу. Нужно сделать гидроудар, чтобы раковина прочистилась.
Схема работы похожа на действия с вантузом.
Понадобится несколько толчков, чтобы вода начала уходить.
Спустя некоторое время такой работы вода постепенно сойдет и в раковине останутся лишь следы грязи и последствия засора, которые нужно будет смыть.
Смотрите видео, как пробить раковину при помощи пластиковой бутылки:
Что такое Mr. Top Experimenter?
Mr. Top Experimenter – украинский YouTube-канал, который посвящен экспериментам, тестам, лайфхакам, рецептам, здоровому образу жизни и фитнесу. У канала более 130 миллионов просмотров, указано в описании.
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