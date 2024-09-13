Как очистить ванну от застарелого налета: простой способ, о котором забывают

Не секрет, что в ванне очень быстро образуется различный налет. Качество воды и труб часто оставляет желать лучшего, поэтому даже грамотный уход не всегда помогает избежать налета. В такой ситуации возникает вопрос, как удалить застарелый известковый налет в ванной. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас на просторах Интернета.
Автор YouTube-канала ЛАЙФХАКИ 777 рассказал, как очистить ванну от известкового налета, а также объяснил, что делать с загрязнениями в сливе.
Чем можно отмыть ванну от известкового налета
Делаем раствор для очищения ванны
Понадобятся 3 ложки жидкости для мытья посуды, 3 столовые ложки соды, и столько же ложек уксуса. Заливаем все в небольшую тарелку и тщательно перемешиваем.
Наносим раствор на ванную
Раствор следует наносить на поверхность ванны щеткой. Нужно, чтобы средство вступило в реакцию с налетом, и разъело его.
Оставляем средство на поверхность ванны на 30-60 минут – в зависимости от степени налета.
Чистим налет в ванне щеткой
Спустя примерно 1 час смываем все и чистим налет щеткой.
На видео показано, что ванная полностью очищается от налета.
Как очистить слив в ванне от налета
На последнем этапе осталось прочистить слив. Это можно сделать средством с щавелевой кислотой, которая разъедает известковый налет и ржавчину. Автор использует "Чистюля", но вы можете выбрать либо такое же, либо любое другое средство, посоветовавшись со специалистами.
Смотрите видео, как очистить ванну от известкового налета:
Что такое ЛАЙФХАКИ 777?
ЛАЙФХАКИ 777 – это YouTube-канал, тематика которого – различные способы решения проблем простыми методами. У канала более 335 тысяч просмотров, указано в описании.
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