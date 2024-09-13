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Как очистить ванну от застарелого налета: простой способ, о котором забывают

Андрей Ганчук
13 сентября 2024, 11:46
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Что быстро растворяет известковый налет – обычный раствор, для приготовления которого понадобятся лишь средство для мытья посуды, уксус и сода.
ванна
Как удалить толстый слой известкового налета с ванны без дорогих химических средств / Скриншот YouTube

Не секрет, что в ванне очень быстро образуется различный налет. Качество воды и труб часто оставляет желать лучшего, поэтому даже грамотный уход не всегда помогает избежать налета. В такой ситуации возникает вопрос, как удалить застарелый известковый налет в ванной. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас на просторах Интернета.

Автор YouTube-канала ЛАЙФХАКИ 777 рассказал, как очистить ванну от известкового налета, а также объяснил, что делать с загрязнениями в сливе.

Чем можно отмыть ванну от известкового налета

Делаем раствор для очищения ванны

Понадобятся 3 ложки жидкости для мытья посуды, 3 столовые ложки соды, и столько же ложек уксуса. Заливаем все в небольшую тарелку и тщательно перемешиваем.

Наносим раствор на ванную

Раствор следует наносить на поверхность ванны щеткой. Нужно, чтобы средство вступило в реакцию с налетом, и разъело его.

Оставляем средство на поверхность ванны на 30-60 минут – в зависимости от степени налета.

Чистим налет в ванне щеткой

Спустя примерно 1 час смываем все и чистим налет щеткой.

На видео показано, что ванная полностью очищается от налета.

Как очистить слив в ванне от налета

На последнем этапе осталось прочистить слив. Это можно сделать средством с щавелевой кислотой, которая разъедает известковый налет и ржавчину. Автор использует "Чистюля", но вы можете выбрать либо такое же, либо любое другое средство, посоветовавшись со специалистами.

Смотрите видео, как очистить ванну от известкового налета:

Что такое ЛАЙФХАКИ 777?

ЛАЙФХАКИ 777 – это YouTube-канал, тематика которого – различные способы решения проблем простыми методами. У канала более 335 тысяч просмотров, указано в описании.

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