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Как очистить старую ванну до бела: средство, которое удалит всю ржавчину

Андрей Ганчук
6 сентября 2024, 12:26
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Если вы не знаете, как сделать так, чтобы ванная снова стала белая, можете попробовать на практике почистить ее одним из средств против ржавчины.
ванна
Какое средство хорошо отбеливает ванну со старым ржавым налетом / Скриншот YouTube

Когда плохие трубы или качество воды оставляет желать лучшего, ванная очень быстро покрывается ржавчиной и известковым налетом. Чтобы ее отмыть, приходится прикладывать немалые усилия, к тому же помогает далеко не каждое средство. И тогда возникает вопрос, чем очистить ванну от желтизны в домашних условиях. Мы расскажем о средство, которое нашли для вас в интернете.

Автор YouTube-канала Боба Грушки ТВ показала, каким средством ей удалось отчистить свою ванную, где был старый ржавый налет, который сложно было отмыть.

Как удалить застарелый известковый налет в ванной

Купите средство против ржавчины

Автор рекомендует средство Sarma 7 в 1, которое должно удалять всю ржавчину. На этикетке написано, что оно возвращает и блеск, но это сложно увидеть, потому что блогер не показывает состояние ванны, когда средство полностью смыто.

Нанесите средства на ванну

Автор видео просто заливает средство в ванную, а потом оттирает ржавый налет губкой в перчатках.

В комментариях советуют пользоваться обычной половой щеткой, потому что так проще. Если ванная акриловая, средство лучше не использовать.

На видео заметно, что ванная очистилась. Способ можно пробовать на практике и проверять самостоятельно результат.

Смотрите видео, как отмыть старую ванну от ржавчины:

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