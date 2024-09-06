Как очистить старую ванну до бела: средство, которое удалит всю ржавчину

Когда плохие трубы или качество воды оставляет желать лучшего, ванная очень быстро покрывается ржавчиной и известковым налетом. Чтобы ее отмыть, приходится прикладывать немалые усилия, к тому же помогает далеко не каждое средство. И тогда возникает вопрос, чем очистить ванну от желтизны в домашних условиях. Мы расскажем о средство, которое нашли для вас в интернете.
Автор YouTube-канала Боба Грушки ТВ показала, каким средством ей удалось отчистить свою ванную, где был старый ржавый налет, который сложно было отмыть.
Как удалить застарелый известковый налет в ванной
Купите средство против ржавчины
Автор рекомендует средство Sarma 7 в 1, которое должно удалять всю ржавчину. На этикетке написано, что оно возвращает и блеск, но это сложно увидеть, потому что блогер не показывает состояние ванны, когда средство полностью смыто.
Нанесите средства на ванну
Автор видео просто заливает средство в ванную, а потом оттирает ржавый налет губкой в перчатках.
В комментариях советуют пользоваться обычной половой щеткой, потому что так проще. Если ванная акриловая, средство лучше не использовать.
На видео заметно, что ванная очистилась. Способ можно пробовать на практике и проверять самостоятельно результат.
Смотрите видео, как отмыть старую ванну от ржавчины:
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