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Как очистить ванну от желтизны: простой совет для всех домохозяек

Андрей Ганчук
16 октября 2023, 05:00
Когда вы не знаете, что делать, если ванна пожелтела – приготовьте домашний раствор из средства для мытья посуды и уксуса и приступайте к экспресс-очистке.
Ванная
Чугунная ванна пожелтела – не беда, ее можно быстро отмыть даже при помощи подручных средств / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Многие из нас сталкиваются с проблемой, когда ванна стала желтая, а привычный белый цвет поверхности еле просматривается. Цвет ванной меняется по многим причинам – от некачественного покрытия до особенностей состава водопроводной воды. В таких случаях важно знать, как очистить ванну от желтого налета в домашних условиях.

Чем очистить ванну от жёлтых пятен

Приготовьте раствор для чистки ванной

Раствор можно сделать самостоятельно, не обязательно для этого бежать в магазин бытовой химии.

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Что понадобится:

  • Уксус;
  • Средство для мытья посуды;
  • Миска;
  • Лимонная кислота;

Берем миску, куда добавляем две столовые ложки средства для мытья посуды, туда же четыре столовые ложки уксуса, а также две чайные ложки лимонной кислоты. После этого нужно хорошо все перемешать, чтобы раствор стал полностью жидким.

Чистим ванную губкой

Наденьте перчатки и наносите тонким слоем средство, которое должно покрыть всю поверхность ванны. Если вам мешает сильный запах уксуса, оденьте маску. Лучше всего использовать губку и медленно протирать ванну. Ждем несколько минут и смываем средство.

В результате ваша ванна снова обретет белоснежный цвет. Не забывайте, что если ситуация уже очень сильно запущенная, то поможет только обновление покрытия, а очистка лишь сделает поверхность на несколько тонов белее.

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