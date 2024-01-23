Кофейная гуща незаменимая в ванной: что с ней делают хитрые хозяева

Мы поделимся простым и экономичным советом с использованием кофейной гущи.

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Как избавиться от запаха из канализации / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Кофейная гуща, которой часто выбрасывают после приготовления кофе, может стать практичным решением одной из самых постоянных проблем в наших ванных комнатах.

Несмотря на регулярную уборку, туалеты могут продолжать плохо пахнуть. Мы поделимся простым и экономичным советом, как избавиться от этого неприятного запаха.

Как убрать неприятный запах в туалете с помощью кофейной гущи?

Первая проблема, которую решает кофейная гуща, - это неприятный запах, исходящий из туалета. Это происходит, даже если унитаз неоднократно чистили - ведь ванная комната, безусловно, самое грязное помещение в доме.

Несмотря на использование всевозможных освежителей и моющих средств, тщательная уборка не решает проблему запаха. Обычно виноваты сливные трубы, которые вы никогда не знаете, как чистить.

Как избавиться от неприятного запаха из туалета? Просто насыпьте небольшое количество кофейной гущи в бачок унитаза и спустите воду. Кофейная гуща действует как натуральный дезодорирующий фильтр и устраняет неприятные запахи.

Как избавиться от запаха из канализации в ванной?

Вот еще один простой совет по устранению запаха из канализации с помощью кофейной гущи:

Смешайте 5-6 столовых ложек кофейной гущи с литром теплой или горячей воды, Затем вылейте смесь в слив. Подождите две-три минуты, затем спустите воду.

Кофе впитает неприятный запах, решив проблему на несколько дней.

Смотрите видео о том, как избавиться от запаха из канализации в ванной:

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