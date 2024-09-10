Быстро и без усилий: как устранить засор в кухонной раковине

Если ваша кухонная раковина забилась, то не стоит паниковать. Есть несколько практических решений и профилактических советов по устранению засора, пишет sante+.
Почему забилась раковина на кухне
Если ваша кухонная раковина засорилась, вероятно, это произошло из-за накопления пищевых отходов или маслянистых веществ в канализации. По словам эксперта по очистке Даниэлы Один, есть несколько причин, которые могут вызвать засорение кухонной раковины:
- остатки пищи;
- остатки мыла;
- накопление застывшего жира;
- грязь.
Как прочистить кухонную раковину
Разблокировка кухонной раковины может показаться сложной задачей, но с правильными методами это совсем не сложно. В частности, есть пять простых способов, которые помогут вернуть мойку в идеальное рабочее состояние в кратчайшие сроки.
Как прочистить кухонную мойку с помощью присоски
Лучший способ разблокировать кухонную мойку - воспользоваться присоской для раковины.
"Присоски для раковин имеют короткую ручку и простую, неглубокую красную резиновую насадку, которая обеспечивает хорошее уплотнение для разблокировки кухонной раковины или раковины в ванной комнате", - отмечает эксперт по уборке Даниэль Один.
Разблокировать раковину с помощью присоски очень просто:
- наполните раковину горячей водой так, чтобы присоска была частично погружена в нее;
- если в вашей раковине два умывальника, заблокируйте другие выходы влажной тряпкой, чтобы предотвратить вытекание воды;
- разместите присоску над трубами и двигайте её вверх-вниз, чтобы вода могла вытекать;
- повторяйте операцию, пока мойка не будет полностью разблокирована.
Как прочистить кухонную раковину с помощью соды и уксуса
Еще один способ легко прочистить кухонную раковину - использовать экономичные и экологически чистые бытовые средства. Вот как это сделать:
- высыпьте столовую ложку соды в канализацию;
- затем влейте 1 стакан уксуса;
- оставьте на 30 минут;
- затем влейте 1 литр кипятка;
- вода должна быстро стечь, и все готово.
Как избежать засорения кухонной раковины
Главное правило, чтобы раковина не засорялась - это не выбрасывать мусор в канализацию. Вот чего следует избегать:
- жиры и масла;
- кофейная гуща;
- яичная скорлупа;
- крахмалистые продукты, такие как макароны и рис;
- кожура, косточки и этикетки от фруктов;
- жевательная резинка;
- краска.
Santé+ Magazine
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