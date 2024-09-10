Быстро и без усилий: как устранить засор в кухонной раковине

Если ваша кухонная раковина засорилась, вероятно, это произошло из-за накопления пищевых отходов или маслянистых веществ в канализации.

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Как прочистить кухонную мойку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Если ваша кухонная раковина забилась, то не стоит паниковать. Есть несколько практических решений и профилактических советов по устранению засора, пишет sante+.

Почему забилась раковина на кухне

Если ваша кухонная раковина засорилась, вероятно, это произошло из-за накопления пищевых отходов или маслянистых веществ в канализации. По словам эксперта по очистке Даниэлы Один, есть несколько причин, которые могут вызвать засорение кухонной раковины:

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остатки пищи;

остатки мыла;

накопление застывшего жира;

грязь.

Как прочистить кухонную раковину

Разблокировка кухонной раковины может показаться сложной задачей, но с правильными методами это совсем не сложно. В частности, есть пять простых способов, которые помогут вернуть мойку в идеальное рабочее состояние в кратчайшие сроки.

Как прочистить кухонную мойку с помощью присоски

Лучший способ разблокировать кухонную мойку - воспользоваться присоской для раковины.

"Присоски для раковин имеют короткую ручку и простую, неглубокую красную резиновую насадку, которая обеспечивает хорошее уплотнение для разблокировки кухонной раковины или раковины в ванной комнате", - отмечает эксперт по уборке Даниэль Один.

Разблокировать раковину с помощью присоски очень просто:

наполните раковину горячей водой так, чтобы присоска была частично погружена в нее;

если в вашей раковине два умывальника, заблокируйте другие выходы влажной тряпкой, чтобы предотвратить вытекание воды;

разместите присоску над трубами и двигайте её вверх-вниз, чтобы вода могла вытекать;

повторяйте операцию, пока мойка не будет полностью разблокирована.

Как прочистить кухонную раковину с помощью соды и уксуса

Еще один способ легко прочистить кухонную раковину - использовать экономичные и экологически чистые бытовые средства. Вот как это сделать:

высыпьте столовую ложку соды в канализацию;

затем влейте 1 стакан уксуса;

оставьте на 30 минут;

затем влейте 1 литр кипятка;

вода должна быстро стечь, и все готово.

Как избежать засорения кухонной раковины

Главное правило, чтобы раковина не засорялась - это не выбрасывать мусор в канализацию. Вот чего следует избегать:

жиры и масла;

кофейная гуща;

яичная скорлупа;

крахмалистые продукты, такие как макароны и рис;

кожура, косточки и этикетки от фруктов;

жевательная резинка;

краска.

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