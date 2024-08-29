Как за секунды очистить блендер: женщина показала удивительный метод

Женщина показала интересный лайфхак, как блендер может самоочиститься с помощью двух ингредиентов.

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Как быстро почистить блендер / коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот: видео

Блендеры - это очень полезные инструменты для приготовления питательных смузи и смешивания основы для супов и соусов. Различные виды блендеров также помогают мелко нарезать ингредиенты. Однако, после каждого использования блендера стоит его тщательно почистить, но иногда это не бывает очень легко.

Если у вас нет посудомоечной машины и вам приходится мыть вещи вручную, тогда острые лезвия могут нанести вред вашим рукам. Однако, если чистка блендера вызывает у вас определенный страх, тогда не стоит волноваться, ведь блогер в своем TikTok показала простой способ, как быстро и безопасно вымыть блендер, передает издание Mirror.

Женщина поделилась коротким видео, в котором она рассказала, как блендер может самоочиститься, просто добавив в прибор жидкость для мытья посуды и воду.

видео дня

Смотрите видео о том, как правильно очистить блендер:

Женщина продемонстрировала эту технику, сначала быстро промыв блендер, чтобы удалить лишнюю смесь для смузи. Затем добавила в кувшин немного жидкости для мытья посуды и горячей воды и снова поставила его на подставку. Затем она включила блендер и запустила "низкий" цикл.

Совет кажется очевидным, но многие даже не думали попробовать его. Многие подписчики женщины были очень благодарны за гениальный лайфхак.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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