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Как за секунды очистить блендер: женщина показала удивительный метод

Юлия Закрепа
29 августа 2024, 13:34
62
Женщина показала интересный лайфхак, как блендер может самоочиститься с помощью двух ингредиентов.
Как за секунды очистить блендер: женщина показала удивительный метод
Как быстро почистить блендер / коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот: видео

Блендеры - это очень полезные инструменты для приготовления питательных смузи и смешивания основы для супов и соусов. Различные виды блендеров также помогают мелко нарезать ингредиенты. Однако, после каждого использования блендера стоит его тщательно почистить, но иногда это не бывает очень легко.

Если у вас нет посудомоечной машины и вам приходится мыть вещи вручную, тогда острые лезвия могут нанести вред вашим рукам. Однако, если чистка блендера вызывает у вас определенный страх, тогда не стоит волноваться, ведь блогер в своем TikTok показала простой способ, как быстро и безопасно вымыть блендер, передает издание Mirror.

Женщина поделилась коротким видео, в котором она рассказала, как блендер может самоочиститься, просто добавив в прибор жидкость для мытья посуды и воду.

видео дня

Смотрите видео о том, как правильно очистить блендер:

Женщина продемонстрировала эту технику, сначала быстро промыв блендер, чтобы удалить лишнюю смесь для смузи. Затем добавила в кувшин немного жидкости для мытья посуды и горячей воды и снова поставила его на подставку. Затем она включила блендер и запустила "низкий" цикл.

Совет кажется очевидным, но многие даже не думали попробовать его. Многие подписчики женщины были очень благодарны за гениальный лайфхак.

Универсальное чистящее средство своими руками
Как приготовить универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред / Инфографика Главред

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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