Даже снимать не нужно: как заточить нож в блендере яичной скорлупой

Попробуйте этот метод, и ваш блендер снова станет надежным помощником на кухне!

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Как заточить нож в блендере яичной скорлупой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

На современной кухне невозможно обойтись без разнообразных бытовых приборов, среди которых особое место занимают мясорубка, мультиварка и, конечно же, блендер. Последний, несомненно, является незаменимым помощником, но как заточить его лезвия без обращения к сервисным центрам?

Опытные хозяйки говорят, что основной причиной тупости ножей в блендере становятся твердые кусочки продуктов, такие как корни имбиря. Именно из-за них приходится менять даже несколько блендеров.

Однако, есть простой и эффективный способ вернуть лезвиям первозданную остроту, не обращаясь к профессионалам.

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Как заточить нож в блендере яичной скорлупой?

Используя старинные хитрости, которые прошли проверку временем, можно заточить ножи блендера с помощью скорлуп яиц. Женские руки справятся с этой задачей без посторонней помощи.

Процесс заточки прост: соберите от 6 до 10 сухих скорлуп яиц и поместите их в морозильную камеру на час-полтора. Замороженные скорлупы легко разломать и поместить в блендер.

Включите его и дайте размельчить хрупкую оболочку. Результатом будут мелкие частицы или даже порошок. Несмотря на примитивность метода, ножи станут такими же острыми, как в первый день использования.

Этот хитрый прием не только позволяет восстановить остроту ножей, но и превращает скорлупы яиц в отличное удобрение для растений.

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