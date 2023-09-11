Точилка не нужна: как заточить даже самые тупые ножницы за пару минут

Не стесняйтесь использовать наши методы, чтобы поддерживать ваши ножницы в идеальном состоянии.

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Как заточить ножницы / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Заточка ножниц может показаться сложной задачей, но на самом деле это можно сделать даже дома с помощью простых подручных средств. Мы расскажем, как заточить ножницы разными способами, включая использование фольги и наждачной бумаги.

Как заточить ножницы с помощью фольги?

Возьмите лист обычной кулинарной фольги и сложите его несколько раз, чтобы получить толстый слой. Затем аккуратно разрежьте этот слой фольги с помощью ножниц. Попробуйте сделать несколько разрезов, перемещая ножницы вдоль фольги. Этот процесс поможет заточить лезвия ножниц. Повторяйте несколько раз, пока не достигнете нужной остроты.

Как заточить ножницы с помощью наждачной бумаги?

Возьмите наждачную бумагу средней зернистости и сложите ее вдвое. Зажмите наждачную бумагу между лезвиями ножниц и начните двигать ножницы от корня к кончикам несколько раз. Этот метод подойдет, чтобы устранить сколы и придать ножницам остроту.

Как заточить маникюрные ножницы дома?

Маникюрные ножницы нуждаются в бережном уходе. Периодически протирайте лезвия спиртом, чтобы убрать остатки косметики. Для поддержания остроты маникюрных ножниц, используйте специальные маникюрные камни или точильные камни, если они есть в вашем арсенале.

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