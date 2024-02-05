Ковыряться пальцами в насадке не нужно: как отмыть ручной блендер за 15 секунд

Экономьте время и силы с этой простой, но эффективной хитростью!

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Как мыть ручной блендер / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Мытье насадки погружного блендера может стать настоящим испытанием, особенно когда мелкие частицы пищи прилипают к ней.

Но есть простой и эффективный способ, который сделает процесс чистки вашего блендера легким и приятным.

Как мыть ручной блендер?

Подготовьте раствор: Возьмите глубокую емкость и добавьте в нее воду и средство для мытья посуды. Желательно выбрать моющее средство с хорошим обезжиривающим эффектом. Погрузите блендер: Погрузите насадку блендера в подготовленный раствор. Убедитесь, что насадка полностью погружена в воду. Включите блендер: Запустите блендер на короткое время, примерно 15 секунд. Это позволит образоваться пене, которая активно растворит грязь и остатки пищи. Сполосните водой: После короткого включения блендера, достаньте насадку из раствора и тщательно промойте под проточной водой. Вся грязь и остатки еды должны быть удалены.

Как отмыть пластиковую чашу блендера? Этот метод также подходит для чистки чаши блендера с ножами, расположенными на дне.

Использование моющего средства и воды в сочетании с вращением блендера создает пену, которая эффективно очищает насадку от загрязнений. Этот метод не требует лишних усилий, и ваш погружной блендер будет готов к следующему использованию.

Смотрите видео о том, как быстро и легко очистить блендер:

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