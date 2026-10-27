В Италии призвали прекратить помощь Украине: как отреагировала премьер-министр Мелони

Кратко:
- Сальвини потребует от правительства Италии прекратить помощь Украине
- Мелони позвонила вице-премьеру и выразила недовольство
- Премьер-министр предостерегла от публичных конфликтов в коалиции
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что будет добиваться прекращения помощи Украине. После этого премьер-министр Джорджа Мелони позвонила ему и выразила недовольство его заявлениями, сообщает La Repubblica.
В разговоре с вице-премьером глава правительства дала понять, что выдвинутый ультиматум её не устраивает. Она также предостерегла от публичных выяснений отношений между партнёрами по коалиции.
Ультиматум после переизбрания
Своё требование к правительству Сальвини обнародовал сразу после того, как в воскресенье его переизбрали лидером ультраправой партии "Лига". Политик пообещал добиваться от кабинета министров свертывания поддержки Украины.
Сальвини также выразил сомнение в том, что итальянские средства используются по назначению. Он предположил, что часть денег могла оказаться в карманах коррумпированных чиновников из окружения президента Украины Владимира Зеленского.
Давний противник помощи Киеву
Против военной поддержки Украины Сальвини выступал неоднократно. В Европейском парламенте его "Лига" входит в группу "Патриоты за Европу", куда входит и французское "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен.
Позиция кабинета Мелони противоположна: правительство поддерживает Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения.
Может ли Европа усилить поддержку в связи с новыми угрозами
Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный отмечал, что открытые провокации России против стран НАТО не обязательно приведут к сокращению военной помощи Украине.
По его мнению, напротив, новые угрозы на восточном фланге Альянса могут подтолкнуть европейские страны к усилению давления на Москву.
"Если говорить о возможных провокациях или эскалации конфликтов на восточном фланге НАТО, то прямого негативного влияния это не окажет. Если это будет происходить на фоне продолжения российско-украинской войны в нынешнем формате, то это классика военного искусства: когда на тебя атакуют на правом фланге, имеет смысл усилить давление на левом и нанести противнику удар там, где это возможно", - подчеркнул он.
Помощь Украине от ЕС - новости по теме
Главред писал, что Европейский Союз выделит Украине дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, это должно укрепить оборону Украины и защитить ее воздушное пространство.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом пакете поддержки от Германии на сумму более 1,3 млрд евро. Об этом глава государства сообщил после встречи с канцлером Фридрихом Мерцем.
По словам Зеленского, пакет предусматривает поставки оружия для нужд Украины, а также помощь энергетическому сектору в преддверии зимы.
Напомним, Бельгия до конца года передаст Украине три истребителя F-16. Самолеты Киев должен получить по ускоренной процедуре, а вместе с ними - дополнительные возможности для усиления противовоздушной защиты.
Вас может заинтересовать:
- Путин хочет использовать переговоры по Украине для ослабления НАТО: что требует Кремль
- Орбан может возглавить ООН: США договариваются о поддержке с РФ и Китаем - СМИ
- Спецназ ФРГ готовится к войне с РФ: обнародован вероятный сценарий боевых действий
Об источнике: La Repubblica
La Repubblica - итальянская газета, придерживающаяся умеренно левых взглядов и соревнующаяся за звание самой популярной в стране с Corriere della Sera. Основана в 1976 году издателем еженедельника L'Espresso Карло Караччоло. В настоящее время в медиагруппу Gruppo Editoriale L'Espresso также входит телеканал Repubblica Radio TV, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред