В Италии призвали прекратить помощь Украине: как отреагировала премьер-министр Мелони

Переизбранный руководитель ультраправых подверг сомнению расходование средств, тогда как правительство Мелони поддерживает Киев с начала полномасштабного вторжения.

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В правительстве Италии разгорелся конфликт из-за помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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Сальвини потребует от правительства Италии прекратить помощь Украине

Мелони позвонила вице-премьеру и выразила недовольство

Премьер-министр предостерегла от публичных конфликтов в коалиции

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что будет добиваться прекращения помощи Украине. После этого премьер-министр Джорджа Мелони позвонила ему и выразила недовольство его заявлениями, сообщает La Repubblica.

В разговоре с вице-премьером глава правительства дала понять, что выдвинутый ультиматум её не устраивает. Она также предостерегла от публичных выяснений отношений между партнёрами по коалиции.

Ультиматум после переизбрания

Своё требование к правительству Сальвини обнародовал сразу после того, как в воскресенье его переизбрали лидером ультраправой партии "Лига". Политик пообещал добиваться от кабинета министров свертывания поддержки Украины.

Сальвини также выразил сомнение в том, что итальянские средства используются по назначению. Он предположил, что часть денег могла оказаться в карманах коррумпированных чиновников из окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Давний противник помощи Киеву

Против военной поддержки Украины Сальвини выступал неоднократно. В Европейском парламенте его "Лига" входит в группу "Патриоты за Европу", куда входит и французское "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен.

Позиция кабинета Мелони противоположна: правительство поддерживает Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения.

Может ли Европа усилить поддержку в связи с новыми угрозами

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный отмечал, что открытые провокации России против стран НАТО не обязательно приведут к сокращению военной помощи Украине.

По его мнению, напротив, новые угрозы на восточном фланге Альянса могут подтолкнуть европейские страны к усилению давления на Москву.

"Если говорить о возможных провокациях или эскалации конфликтов на восточном фланге НАТО, то прямого негативного влияния это не окажет. Если это будет происходить на фоне продолжения российско-украинской войны в нынешнем формате, то это классика военного искусства: когда на тебя атакуют на правом фланге, имеет смысл усилить давление на левом и нанести противнику удар там, где это возможно", - подчеркнул он.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Помощь Украине от ЕС - новости по теме

Главред писал, что Европейский Союз выделит Украине дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, это должно укрепить оборону Украины и защитить ее воздушное пространство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом пакете поддержки от Германии на сумму более 1,3 млрд евро. Об этом глава государства сообщил после встречи с канцлером Фридрихом Мерцем.

По словам Зеленского, пакет предусматривает поставки оружия для нужд Украины, а также помощь энергетическому сектору в преддверии зимы.

Напомним, Бельгия до конца года передаст Украине три истребителя F-16. Самолеты Киев должен получить по ускоренной процедуре, а вместе с ними - дополнительные возможности для усиления противовоздушной защиты.

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Об источнике: La Repubblica La Repubblica - итальянская газета, придерживающаяся умеренно левых взглядов и соревнующаяся за звание самой популярной в стране с Corriere della Sera. Основана в 1976 году издателем еженедельника L'Espresso Карло Караччоло. В настоящее время в медиагруппу Gruppo Editoriale L'Espresso также входит телеканал Repubblica Radio TV, пишет Википедия.

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