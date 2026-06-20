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"Моя популярность тебя не касается": детали громких "разборок" Трампа с Мелони

Алексей Тесля
20 июня 2026, 21:31
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Джорджа Мелони ответила на нападки американского лидера Дональда Трампа.
Трамп, Мелони
Дональд Трамп и Джорджа Мелони устроили ссору / Коллаж: Главред, фото: ОП, White House

Главное:

  • Мелони ответила на нападки американского лидера Трампа
  • Она заявила, что ее популярность Трампа не касается

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на нападки американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что она пытается восстановить с ним дружбу ради повышения собственных рейтингов.

В своем Facebook Мелони заявила, что отвечает на последний пост Трампа в ее адрес, однако отметила, что больше не намерена возвращаться к этой теме, поскольку "все еще верит в единство Запада и не считает, что это зрелище соответствует уровню наших задач".

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"Президент Трамп, эти постоянные и безосновательные нападки лишены смысла. Что касается моей популярности - дружба с вами мне точно не помогла, и она не зависит от моих отношений с вами. Моя популярность зависит от моей способности защищать национальные интересы Италии, и это именно то, чем я всегда занималась. Это то, чем я занималась и в отношении американских военных баз в Италии. Их использование регулируется соглашениями, которых мы всегда придерживались и которые не могут быть нарушены, пока я являюсь премьер-министром. Италия по-прежнему является суверенным государством. В любом случае, моя популярность тебя не касается. Я бы посоветовала тебе сосредоточиться на своей", - ответила Мелони Трампу.

Новый скандал с Трампом: что заявил президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из формата G8, по его мнению, могло повлиять на последующее развитие событий и, возможно, даже предотвратить начало войны против Украины.

В интервью порталу Axios он также прокомментировал начало полномасштабного вторжения РФ, отметив, что российские танковые колонны, по его словам, могли бы достичь Киева примерно за несколько часов, однако якобы были задержаны из-за погодных условий.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони якобы "умоляла сфотографироваться" с ним во время саммита G7. В то же время сама Мелони назвала эти слова "полностью выдуманными".

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал с Трампом вопрос получения лицензий на производство антибаллистических систем и ракет. Все страны "Большой семерки" поддержали идею укрепления защиты украинского неба, а также обсудили зимний пакет помощи.

Как ранее сообщал Главред, Украина поставила дедлайн для России и получила поддержку западных союзников на фоне интенсивных переговоров. В ходе переговоров Зеленский подчеркнул необходимость завершить войну до начала зимнего периода.

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О персоне: Джорджа Мелони

Джорджа Мелони - итальянский политик, журналистка и государственный деятель, которая с октября 2022 года занимает должность премьер-министра Италии, став первой женщиной на этом посту. Она является лидером правоконсервативной партии "Братья Италии", известной акцентом на национальной идентичности, традиционных ценностях и жесткой миграционной политике. Во внешней политике Мелони последовательно поддерживает Украину в войне против России, подчеркивая, что мир не может означать капитуляцию, и выступает за предоставление Киеву гарантий безопасности и международной помощи, одновременно отвергая возможность отправки итальянских войск.

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