Трамп выдал дичь о войне в Украине: танки РФ могли быть в Киеве 'за три часа'

Президент США насмешил заявлением о том, что российские танки якобы могли добраться до Киева за считанные часы.

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Президент США сделал странное заявление о причинах войны / Коллаж: Главред, фото: ОП, 22 ОМБр, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявлений Трампа:

Исключение РФ из формата G8 якобы повлияло на полномасштабную агрессию

Российские танки якобы могли добраться до Киева примерно за три часа

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, если бы Россию не исключили из формата G8, это могло бы повлиять на дальнейшее развитие событий и, возможно, предотвратить войну против Украины.

В интервью порталу Axios он также рассказал о начале полномасштабного вторжения РФ, отметив, что российские танки якобы могли добраться до Киева примерно за три часа, однако они дескать застряли из-за погодных условий.

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"Надо было сохранить "Большую восьмерку", возможно, не было бы войны между Россией и Украиной, если бы они это сделали, но Обама не хотел, чтобы Путин там был… Раньше была "Большая восьмерка", было бы гораздо лучше, если бы они оставили её в прежнем виде", – сказал Трамп.

Отдельно он прокомментировал начало полномасштабного вторжения РФ в Украину, описывая продвижение российской военной колонны в направлении Киева и погодные условия, которые, по его словам, повлияли на её движение.

"Когда это началось (война – ред.), у Путина были сотни танков, которые ехали по шоссе…И примерно на полпути он (танк – ред.) был бы там через три часа, ехав со скоростью 51 милю в час… у них (в России – ред.) был какой-то генерал, которого, вероятно, больше нет с нами. Он решил не ехать прямо на Киев и не заканчивать войну в первый же день… И за пару дней до этого у них был рекордный дождь, и эти танки застряли в этой грязи", – отметил Трамп в интервью.

Трамп об идее встречи Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что прямой контакт между руководителями двух государств может стать важным шагом на пути к поиску вариантов урегулирования конфликта. По его мнению, инициатива проведения такой встречи заслуживает серьезного рассмотрения и способна придать новый импульс дипломатическим усилиям.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

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Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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