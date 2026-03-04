Вопреки планам Кремля россияне выступили за переговоры с Украиной - СМИ

Главное:
- Россияне поддерживают мирные переговоры с Украиной
- Все меньше россиян следят за событиями войны
Рекордное количество россиян выступило за мирные переговоры вместо продолжения войны РФ против Украины. Об этом, как пишет Bloomberg, свидетельствуют опросы общественного мнения в стране-агрессоре России.
Доля людей, поддерживающих переговоры, выросла до 67%, тогда как поддержка продолжения полномасштабного вторжения упала до 24%, что является самым низким показателем с начала войны в феврале 2022 года.
В то же время зафиксировано, что все больше россиян игнорируют войну в Украине. Не следят за военными новостями и уделяют мало внимания событиям вокруг боевых действий рекордные 56% населения РФ.
"С одной стороны, это свидетельствует о растущей усталости от войны и о том, что люди просто хотят, чтобы эта война закончилась... С другой стороны, они хотят, чтобы это закончилось на условиях России", - отметил директор Левада-центра Денис Волков.
Какой у Кремля план по войне в Украине - мнение аналитиков
Главред писал, что по данным аналитиков ISW, Россия не заинтересована в содержательных мирных переговорах. Кремль же готовится к затяжной войне. Позиция РФ на переговорах совсем не изменилась.
Главные разногласия в переговорах решить невозможно, что свидетельствует о том, что Кремль планирует продолжение войны по меньшей мере до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал, что в России обозначили основные сценарии проведения выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь этого года. Все варианты так или иначе связаны с войной против Украины и различаются лишь тем, насколько успешными для Москвы будут выглядеть боевые действия.
Ранее сообщалось, что назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента и его привлечение к переговорному процессу имеет целью усиление позиции Украины и ликвидацию параллельных каналов связи, которыми пытается манипулировать РФ.
Накануне стало известно, что место и сроки новых трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной остаются неопределенными. Абу-Даби вряд ли рассматривается как площадка для встречи.
Другие новости:
- Украине не придется подписывать мирное соглашение с РФ: дипломат назвал условие
- Антициклон из Польши принесет на Львовщину контрастную погоду: прогноз на 5 марта
- О цене 65 гривен можно забыть: эксперт оценил, как изменится стоимость бензина
Об источнике: Bloomberg
Bloomberg — американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред