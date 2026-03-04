Вопреки планам Кремля россияне выступили за переговоры с Украиной - СМИ

Население РФ поддерживает идею диалога с украинской стороной.

Россияне устали от войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, Силы поддержки ВСУ

Главное:

Россияне поддерживают мирные переговоры с Украиной

Все меньше россиян следят за событиями войны

Рекордное количество россиян выступило за мирные переговоры вместо продолжения войны РФ против Украины. Об этом, как пишет Bloomberg, свидетельствуют опросы общественного мнения в стране-агрессоре России.

Доля людей, поддерживающих переговоры, выросла до 67%, тогда как поддержка продолжения полномасштабного вторжения упала до 24%, что является самым низким показателем с начала войны в феврале 2022 года.

видео дня

В то же время зафиксировано, что все больше россиян игнорируют войну в Украине. Не следят за военными новостями и уделяют мало внимания событиям вокруг боевых действий рекордные 56% населения РФ.

"С одной стороны, это свидетельствует о растущей усталости от войны и о том, что люди просто хотят, чтобы эта война закончилась... С другой стороны, они хотят, чтобы это закончилось на условиях России", - отметил директор Левада-центра Денис Волков.

Какой у Кремля план по войне в Украине - мнение аналитиков

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, Россия не заинтересована в содержательных мирных переговорах. Кремль же готовится к затяжной войне. Позиция РФ на переговорах совсем не изменилась.

Главные разногласия в переговорах решить невозможно, что свидетельствует о том, что Кремль планирует продолжение войны по меньшей мере до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что в России обозначили основные сценарии проведения выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь этого года. Все варианты так или иначе связаны с войной против Украины и различаются лишь тем, насколько успешными для Москвы будут выглядеть боевые действия.

Ранее сообщалось, что назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента и его привлечение к переговорному процессу имеет целью усиление позиции Украины и ликвидацию параллельных каналов связи, которыми пытается манипулировать РФ.

Накануне стало известно, что место и сроки новых трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной остаются неопределенными. Абу-Даби вряд ли рассматривается как площадка для встречи.

Другие новости:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg — американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

