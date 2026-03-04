Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала железную дорогу в Одесской области: есть раненые, двое из них - дети

Мария Николишин
4 марта 2026, 16:58
В настоящее время последствия вражеской атаки ликвидируются.
РФ атаковала железную дорогу в Одесской области: есть раненые, двое из них - дети
Удар по железнодорожной инфраструктуре / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области
  • В результате удара повреждено административное здание
  • На данный момент число пострадавших возросло до четырех человек

Днем 4 марта страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Он подчеркнул, что в результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции.

видео дня

"Ранены железнодорожник и двое детей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Все службы работают на месте, последствия атаки ликвидируются", - говорится в сообщении.

В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что количество пострадавших в результате ракетного удара возросло до четырех человек.

"Состояние троих из них, в частности, двух детей - средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", - подчеркнул он.

Россия готовит новый массированный удар

Мониторинговые каналы сообщали, что российские оккупационные войска готовят новый массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Отмечается, что массированная атака может произойти в ближайшие 48 часов.

"Среди приоритетных целей - объекты водоснабжения и энергетики в столице и Киевской области, а также объекты энергетики в центральной части Украины. Не исключено, что удар будет направлен и на объекты инфраструктуры на западе Украины", - говорят мониторы.

РФ атаковала железную дорогу в Одесской области: есть раненые, двое из них - дети
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром, 4 марта, российские оккупационные войска атаковали Шахедами один из пассажирских поездов в Николаеве. В результате удара начался пожар, есть раненый.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что РФ начала применять новую тактику ударов "Шахедами". Дроны летят на предельно малых высотах.

Кроме того, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о новой российской крылатой ракете под названием "Изделие-30", которую РФ уже применяла против Украины.

Читайте также:

О персоне: Алексей Кулеба

Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

железная дорога Одесская область новости Украины новости Одессы Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала железную дорогу в Одесской области: есть раненые, двое из них - дети

РФ атаковала железную дорогу в Одесской области: есть раненые, двое из них - дети

16:58Украина
Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

16:43Экономика
"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

15:31Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 5 марта: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

Гороскоп на завтра 5 марта: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с книгой за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с книгой за 43 с

Последние новости

17:32

Антициклон из Польши принесет на Львовщину контрастную погоду: прогноз на 5 марта

17:20

Весна начинается: почему важно срочно осмотреть крышу и стены дома

17:10

Куда прицепить булавку, чтобы защитить дом от негатива: совет мольфараВидео

17:04

Украине не придется подписывать мирное соглашение с РФ: дипломат назвал условие

16:58

РФ атаковала железную дорогу в Одесской области: есть раненые, двое из них - дети

Россию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – ОгрызкоРоссию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – Огрызко
16:44

Как выглядели египетские пирамиды в древности: ученые раскрыли тайну

16:43

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

16:31

Режим Путина начинает шататься: дипломат сказал, кто может изменить систему в РФВидео

16:11

Мороз и мокрый снег надвигаются на Полтавщину: синоптики назвали дату непогоды

Реклама
16:05

Люди ходили над тайным подвалом более века: какое "сокровище" нашли внутри

15:51

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

15:33

Что нельзя делать в праздник 5 марта - строгие приметы и запреты

15:31

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

15:27

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

15:21

Медведица "вырвалась" из клетки: ее жизнь изменилась навсегда

15:08

Полезный завтрак за 5 минут: три рецепта блюд для бодрого утра

15:01

Россияне пошли на прорыв границы по двум новым направлениям - какова сейчас ситуация

14:59

София Ротару вышла на связь с важным заявление - детали

14:42

Мужчина заметил странный предмет в ванной комнате: для чего он нужен

14:20

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

Реклама
14:20

В боях потопили самый большой корабль со времен Второй мировой - что известно

13:58

Радикальное изменение к лучшему: у трех знаков зодиака завершается "черная полоса"

13:42

Почему мы не умеем отказывать: психолог удивила ответом

13:37

Мелания Трамп возглавила заседание Совбеза ООН и вошла в историю: что она сказала

13:33

Цены на бензин взлетят до 100 гривен за литр - раскрыт худший сценарий

13:28

"Сюрприз": Михаил Хома сделал признание о переменах в личной жизни

13:19

Соседи будут смеяться: какие растения портят урожай свеклыВидео

13:02

У дочери Сумской появился новый бойфенд: что известно

12:55

Мокрый снег и дождь: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

12:49

Секрет счастливой старости: 93-летняя женщина раскрыла формулу долголетияВидео

12:39

Друзей Путина методично убирают: дипломат раскрыл, кто станет следующим

12:37

В Украине резко переписали цены на бензин - сколько придется платить

12:27

"Настоящая любовь": Камалия впервые показала своего избранника

12:18

Гороскоп Таро на завтра 5 марта: Тельцам - стойкость, Близнецам - доказать себя

12:10

Рекордная цена с лета 2025: в Украине резко выросли цены на газ

12:04

За что становились "кулаками" - механизм советского приговора

12:01

При негативном сценарии - 100 грн: Леушкин - о том, когда подешевеет топливо на АЗС

11:56

Почему 5 марта нельзя бездельничать: какой церковный праздник

11:34

Российскую ведущую после родов госпитализировали в онкологическую реанимацию

11:31

Пробоина огромная: дроны атаковали подсанкционный танкер РФ возле МальтыВидео

Реклама
11:30

Цены на бензин взлетели уже под 81 грн - где заправиться выгоднее всего

11:28

Поражено сразу пять кораблей флота РФ - новые детали удара по НовороссийскуВидео

11:25

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Собакам - перемены, Змеям - проблемы

11:14

Семья купила дом и обнаружила внутри неожиданных "жильцов": что они сделалиВидео

10:57

ISW оценил контрнаступление Украины: ВСУ вернули много территорий

10:53

"Дешевле новую жену найти": сколько предательница Королева потратила на невестку

10:32

Бои за Херсон, Николаев и Одессу: каковы шансы РФ на масштабную операцию на юге

10:32

Стал жертвой ракетного обстрела в Израиле: что случилось с Квентином Тарантино

10:27

РФ ударила по пассажирскому поезду в Николаеве - что известно о последствиях атаки

10:25

Откроются все двери: астролог назвала главного счастливчика весны

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять