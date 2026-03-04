РФ атаковала железную дорогу в Одесской области: есть раненые, двое из них - дети

В настоящее время последствия вражеской атаки ликвидируются.

Россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области

В результате удара повреждено административное здание

На данный момент число пострадавших возросло до четырех человек

Днем 4 марта страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Он подчеркнул, что в результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции.

"Ранены железнодорожник и двое детей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Все службы работают на месте, последствия атаки ликвидируются", - говорится в сообщении.

В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что количество пострадавших в результате ракетного удара возросло до четырех человек.

"Состояние троих из них, в частности, двух детей - средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", - подчеркнул он.

Россия готовит новый массированный удар

Мониторинговые каналы сообщали, что российские оккупационные войска готовят новый массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Отмечается, что массированная атака может произойти в ближайшие 48 часов.

"Среди приоритетных целей - объекты водоснабжения и энергетики в столице и Киевской области, а также объекты энергетики в центральной части Украины. Не исключено, что удар будет направлен и на объекты инфраструктуры на западе Украины", - говорят мониторы.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром, 4 марта, российские оккупационные войска атаковали Шахедами один из пассажирских поездов в Николаеве. В результате удара начался пожар, есть раненый.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что РФ начала применять новую тактику ударов "Шахедами". Дроны летят на предельно малых высотах.

Кроме того, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о новой российской крылатой ракете под названием "Изделие-30", которую РФ уже применяла против Украины.

О персоне: Алексей Кулеба Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

