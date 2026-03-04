Укр
Секрет счастливой старости: 93-летняя женщина раскрыла формулу долголетия

Константин Пономарев
4 марта 2026, 12:49
Американка в 93 года ведет активную жизнь и почти не жалуется на здоровье. Она раскрыла ежедневные привычки, которые помогают ей сохранять энергию и радость.
93-летняя женщина раскрыла простой секрет счастливой и долгой жизни
93-летняя женщина раскрыла простой секрет счастливой и долгой жизни / Коллаж Главред, фото: instagram.com/i__kamel, Pixabay

Вы узнаете:

  • Что помогло женщине продлить годы
  • Какие простые привычки помогли сохранить здоровье
  • Что женщина считает главным секретом долгой жизни

В США 93-летняя женщина по имени Сушумна стала настоящим вдохновением для многих людей благодаря своему активному образу жизни и удивительно простому подходу к здоровью.

Несмотря на солидный возраст, пенсионерка продолжает жить самостоятельно, сохраняет оптимизм и ежедневно придерживается привычек, которые, по ее словам, помогают оставаться энергичной и счастливой. Об этом пишет NDTV.

видео дня

Сушумна живет в районе залива Сан-Франциско и часть года проводит в духовной общине в штате Тамилнаду в Индии. После успешной карьеры менеджера по продажам она вышла на пенсию и в 2001 году решила посвятить больше времени духовной практике и спокойной жизни.

Активность и простые привычки

По словам людей из ее окружения, у женщины практически нет серьезных проблем со здоровьем. Ее беспокоит только артрит, однако он не мешает ей оставаться активной и вести полноценную жизнь.

Сушумна считает, что главный секрет ее долголетия заключается в простых привычках. Она предпочитает есть натуральную пищу небольшими порциями, регулярно двигаться и поддерживать общение с друзьями. Важную роль в жизни пенсионерки также играет вера и внутреннее спокойствие.

Мудрость, накопленная за долгую жизнь

Близкие отмечают, что Сушумна отличается невероятным жизнелюбием и всегда сохраняет позитивный настрой. Люди, которые проводят с ней время, говорят, что у нее огромный запас мудрости и жизненного опыта, которым она охотно делится.

Пенсионерка все еще ведет активный образ жизни
Пенсионерка все еще ведет активный образ жизни / Фото: instagram.com/i__kamel

Ее история напомнила многим, что секрет здоровья и долголетия может быть гораздо проще, чем кажется. Иногда достаточно поддерживать активность, правильно питаться и сохранять радость в повседневной жизни.

История Сушумны быстро привлекла внимание людей и вызвала множество теплых откликов. Многие восхищаются ее самостоятельностью, энергией и умением наслаждаться жизнью даже в столь почтенном возрасте.

Некоторые отметили, что именно такой образ жизни можно назвать достойным старением. Другие признались, что хотели бы когда-нибудь вести такой же спокойный и осмысленный образ жизни.

Смотрите в видео о том, как женщина делится своими секретами долголетия:

Ранее Главред писал, что женщина заявила, что "стареет в обратную сторону". Благодаря силовым тренировкам, активному образу жизни и контролю питания Лиза выглядит значительно моложе своих лет.

Также сообщалось о том, что 101-летняя американка поразила простым секретом долголетия. Несмотря на возраст, женщина по-прежнему работает шесть дней в неделю и признается, что не представляет себе жизнь без дела.

NDTV

NDTV (New Delhi Television Ltd) - индийская медиакомпания и новостная сеть, основанная в 1984 году журналистом Пранноем Роем и Радхикой Рой. Штаб-квартира компании находится в Нью-Дели, Индия.

Сайт NDTV.com является цифровой платформой сети и публикует новости из Индии и всего мира: политические события, экономику, технологии, спорт, культуру и общественные темы. Портал также размещает аналитические материалы, видеорепортажи и прямые трансляции новостей.

NDTV считается одной из крупнейших частных новостных компаний Индии и развивает как телевизионные каналы (например, NDTV 24x7 и NDTV India), так и цифровые медиа-платформы. Компания работает на международную аудиторию и охватывает миллионы читателей и зрителей по всему миру.

