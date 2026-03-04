Боевые действия могут начаться еще в одной области Украины - что задумали в Кремле

Несмотря на возможную активизацию войск РФ в приграничной зоне, в Брянской области нет достаточных сил для создания угрозы Черниговской области, указал эксперт.

Коваленко раскрыл планы Кремля в отношении приграничных областей Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Россияне могут активизироваться в приграничных районах Черниговской области

У врага нет сил в Брянской области для масштабных боевых действий

Россияне пытаются расширить зону контроля и продвинуться к окраинам Сум

Российские оккупационные войска не отказались от идеи расширения так называемой "зоны безопасности" вдоль украинской границы. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В Черниговской области пока, если и будет наблюдаться активизация оккупантов, то преимущественно в приграничной полосе — в виде единичных рейдовых или диверсионных действий террористического характера. В Брянской области пока недостаточное группирование войск для создания серьезной угрозы непосредственно для Черниговской области. В то же время за состоянием этой группировки необходимо постоянно наблюдать, ведь пока она не является достаточно боеспособной для формирования масштабной угрозы", - указал он. видео дня

Коваленко отметил, что в настоящее время на Курском и Белгородском направлениях, в частности на Северо-Слобожанском и Волчанском, существенных изменений в составе и действиях российских группировок не наблюдается. В то же время это не свидетельствует об отказе противника от намерений расширить зону своего контроля.

По словам военного эксперта, российские силы могут и в дальнейшем пытаться продвигаться ближе к окраинам Сум или создавать предпосылки для системного террора, подобного тому, который применялся в отношении Харькова или Херсона, с круглосуточным использованием FPV-дронов.

"То есть их задача сейчас заключается не столько в выходе на окраины города, сколько в приближении на такое расстояние, которое позволит постоянно терроризировать гражданское население и провоцировать панические настроения среди местных жителей", - резюмирует он.

Сумы / Инфографика: Главред

Какова цель заявлений россиян о якобы наступлении на Чернигов - мнение главы ЦПД при СНБОУ

Как писал Главред, в России начали распространять заявления о якобы подготовке наступления на Чернигов, пытаясь запугать украинцев. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил, что такие сообщения являются элементом преднамеренной когнитивной операции против Украины. По его словам, враг стремится усилить психологическое давление на страну и осложнить процесс получения помощи от США.

"Цель - дополнительное давление на украинское общество, а также информационная имитация способности российской армии "побеждать везде на фронте", - пишет Коваленко.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский отмечал, что украинская сторона осведомлена о намерениях России на 2026–2027 годы и ее планах по дальнейшей оккупации восточных территорий. В то же время, по его словам, противнику не хватает ресурсов для реализации этих задач.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказался о том, чего стоит ожидать от российских сил в ближайшее время и в каких направлениях они могут сосредоточить основные ударные возможности. По его словам, сейчас основное внимание противника сосредоточено на Славянско-Краматорском плацдарме. Наибольшую обеспокоенность вызывает восточный фланг — территория бывшего Северского направления, в частности правобережье Бахмутки.

Между тем подразделения группировки Десантно-штурмовых войск ВСУ продолжают активное наступление на Александровском направлении. По информации пресс-центра ДШВ, уже освобождено девять населенных пунктов, еще три полностью очищены от врага, и сейчас продолжается работа над деоккупацией остальных.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

