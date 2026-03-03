Доллар бьет рекорды в Украине, евро продолжает дешеветь: курс валют на 4 марта

Нацбанк обнародовал свежий курс валют на среду.

Курс доллара и евро на 4 марта / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Каким будет курс доллара и евро на 4 марта

Сколько будет стоить злотый 4 марта

На среду, 4 марта, гривна существенно ослабла по отношению к американской валюте, но укрепилась по отношению к евро и злотому. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка Украины.

Курс доллара США вырос до уровня 43,45 грн/долл. По сравнению со вторником, 3 марта, американская валюта выросла на 22 копейки. Это новый исторический максимум для доллара в Украине. Предыдущий рекорд американская валюта установила 19 января – по цене 43,41 грн/долл.

В то же время евро подешевел. Регулятор установил курс на уровне 50,46 грн/евро против 50,60 грн/евро накануне. Таким образом, единая европейская валюта подешевела на 14 копеек.

На межбанковском рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 43,55/43,58 грн/долл., а гривны к евро - 50,49/50,51 грн/евро.

Курс злотого на 4 марта

Польский злотый подешевел до 11,78 грн/злотый по сравнению с 11,94 грн днем ранее. Таким образом, гривна укрепилась по отношению к польской валюте на 16 копеек.

Курс доллара в марте

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявлял, что в Госбюджете на 2026 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 гривен за доллар, поэтому вполне вероятно, что НБУ будет проводить плавную девальвацию гривны в течение года.

По его словам, в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, во вторник, 3 марта, НБУ ослабил гривну по отношению к доллару. В то же время национальная валюта укрепилась по отношению к евро и польскому злотому.

Валютные резервы Национального банка Украины в 2026 году останутся высокими благодаря ожидаемым во втором квартале траншам от ЕС и Международного валютного фонда. Экономист Александр Хмелевский отметил, что заложенный в бюджете курс 45,7 грн/долл. позволяет НБУ проводить плавную девальвацию гривны.

В то же время в Unex Bank считают, что из-за давления на доллар на мировом рынке и достаточных резервов гривна в ближайшее время может несколько укрепиться или оставаться в узком диапазоне.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

