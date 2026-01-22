Укр
Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Руслан Иваненко
22 января 2026, 17:37
Национальный банк фиксирует рост гривни по отношению к основным иностранным валютам.
Украинская валюта укрепляет свои позиции

Кратко:

  • Гривня укрепилась до 43,17 грн за доллар
  • Евро стоит 50,52 грн — рост на 15 копеек
  • Злотый стабилен — 11,9866 грн

Национальный банк Украины на пятницу, 23 января, установил официальный курс доллара США на уровне 43,17 гривни за доллар, что на 1 копейку больше по сравнению с предыдущим днем.

Согласно данным регулятора, украинская валюта также укрепила позиции по отношению к евро. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 50,52 гривни за один евро, что означает рост гривны на 15 копеек.

Что касается польского злотого, его курс на 23 января зафиксирован на уровне 11,9866 гривни за 1 PLN. Как свидетельствуют официальные данные, польская валюта остается относительно стабильной по отношению к украинской гривне.

Котировки на межбанке

На межбанковском валютном рынке по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару составили 43,26–43,29 грн/долл., а к евро — 50,64–50,66 грн/евро.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Стоит ли покупать доллары и евро — мнение эксперта

Доктор экономических наук Алексей Плотников прогнозирует, что резкое ослабление гривни в ближайшее время, вероятно, остановится вблизи 43 грн за доллар. По его словам, украинцы, которые имеют свободные средства и не планируют их тратить в течение следующих шести месяцев, могут рассмотреть возможность приобретения валюты.

В то же время эксперт предупреждает, что тем, кто не имеет финансовой "подушки", спешить не стоит. Он отмечает, что Национальный банк Украины контролирует курс гривни, удерживая его в пределах 43–43,50 грн/долл. как минимум до лета. После этого курс будет постепенно приближаться к среднегодовому показателю, заложенному в госбюджет, что должно уменьшить резкие колебания и поддержать стабильность на валютном рынке.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в четверг, 22 января, Национальный банк Украины снизил курсы основных иностранных валют. Гривня укрепилась сразу по отношению к доллару, евро и злотому. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Кроме того, экономист говорил, что в ближайшее время стремительная девальвация гривни остановится на уровне 43 гривен за доллар. Поэтому, если у украинцев есть свободные деньги, которыми они не планируют пользоваться в ближайшие 6 месяцев, их можно обменивать.

Напомним, что председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины сейчас имеет все возможности обеспечить курс гривны на 2026 год не выше 45 гривен за доллар.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

доллар евро курс валют курс доллара курс евро курс злотого
