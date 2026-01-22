Ценовой сдвиг неизбежен: сколько будут стоить цитрусовые в конце зимы

Спрос на некоторые цитрусовые в Украине умеренно падает.

https://glavred.info/economics/cenovoy-sdvig-neizbezhen-skolko-budut-stoit-citrusovye-v-konce-zimy-10734452.html Ссылка скопирована

Цены на цитрусовые в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

Цены на мандарины к концу зимы могут упасть

Апельсины сохраняют стабильный спрос в зимний период

А лимоны в конце зимы даже могут подорожать

В Украине в течение зимы наблюдается высокий спрос на цитрусовые – мандарины, апельсины и лимоны. Однако из-за сезонных факторов цены на эти фрукты могут негативно поразить потребителей. Об этом заявила товаровед Лилия Быстрицкая в комментарии Новини.LIVE.

По ее словам, спрос на мандарины всегда увеличивается перед рождественско-новогодними праздниками, поскольку этот продукт ассоциируется у украинцев с Новым годом.

видео дня

Она добавила, что по состоянию на вторую половину января наблюдается ожидаемое удешевление, потому что спрос умеренно падает.

По ее мнению, стоимость мандаринов в феврале может упасть еще на 35-50 гривен, особенно на продукцию среднего качества.

"Апельсины сохраняют стабильный спрос в зимний период. Поэтому резких ценовых колебаний не ожидается. Цены останутся на текущем уровне или немного вырастут", - подчеркнула товаровед.

В то же время, лимоны считаются базовым импортным фруктом, спрос на который не зависит от сезона. Поэтому в конце зимы он может подорожать, но рост цен не будет существенным - до 10%.

Подорожание фруктов в Украине

Эксперт аграрного рынка, координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев говорил, что яблоки остаются одним из самых дорогих базовых фруктов на украинском рынке.

Он подчеркнул, что несмотря на достаточный урожай 2025 года, существенного удешевления продукции не произошло, и предпосылок для резкого падения цен в 2026 году также нет.

По его словам, в апреле-мае цены на яблоки могут подрасти и будут расти до тех пор, пока не появятся первые ягоды и фрукты нового урожая 2026 года.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, на текущей неделе на украинском рынке наблюдается тенденция к росту цен на столовую свеклу. Причиной является сокращение запасов корнеплодов надлежащего качества, хотя спрос на эту продукцию растет.

Экономист Владимир Чиж заявлял, что в 2026 году яйца в Украине подорожают еще больше. Кроме того, по случаю Пасхи в апреле цены также могут временно вырасти.

Кроме того, вероятно, в 2026 году вырастет стоимость муки. Это связано с ростом цен на зерно, расходами на электроэнергию и логистику.

Читайте также:

Об источнике: Новости.LIVE Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева. Принципы работы журналистов Новини.LIVE, как говорится на официальной странице: уважение к читателю и его право на правду

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред