Украинцам советуют запастись наличными на случай блэкаута: какую сумму следует подготовить

На случай блэкаута важно иметь не только запас предметов первой необходимости и еды, но и наличных денег.

https://glavred.info/ukraine/ukraincam-sovetuyut-zapastis-nalichnymi-na-sluchay-blekauta-kakuyu-summu-sleduet-podgotovit-10733324.html Ссылка скопирована

Какой запас наличных денег следует держать на случай блэкаута / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из новостей:

видео дня

Украинцам советуют иметь наличный резерв на 1–2 недели — ориентировочно 10–15 тыс. грн

Деньги стоит хранить разными номиналами

Во время блэкаута снять наличные можно в дежурных отделениях банков

Украинцев призывают заранее подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии, ведь российские атаки на энергосистему не прекращаются. Специалисты отмечают, что в случае масштабного блэкаута критически важно иметь не только запас воды, еды и базовых вещей, но и наличные деньги - ведь именно они могут стать единственным доступным способом оплаты, пишет Новости.LIVE.

Какой денежный резерв стоит иметь дома

В Центре стратегических коммуникаций объясняют, что оптимальный запас наличных должен покрывать потребности семьи на 1–2 недели автономной жизни. Если семья тратит около 1 000 грн в день, стоит предусмотреть резерв в 10 000–15 000 грн. Такая сумма позволит обеспечить базовые расходы в случае сбоев в работе банковской инфраструктуры.

Эксперты также советуют формировать запас не только из крупных купюр. Наличие мелких номиналов значительно облегчит расчеты в транспорте, небольших магазинах, на рынках и в сервисных точках, где во время отключений часто возникают трудности с выдачей сдачи.

Наряду с деньгами стоит иметь минимальный набор вещей для автономности: аптечку, документы, запас воды и еды, павербанки, фонарики, источники тепла.

Где снять наличные во время блэкаута

Даже при полном отсутствии света украинцы могут получить доступ к своим средствам. Сделать это можно несколькими способами:

В кассах работающих банковских отделений, которые имеют резервные источники питания.

В банкоматах и терминалах дежурных отделений, работающих на генераторах или аккумуляторах.

Через сервис "Наличные на кассе" — при оплате покупок в магазинах, поддерживающих эту услугу.

Специалисты также рекомендуют иметь счета в нескольких банках. Это повышает шансы получить доступ к средствам, если один из банков временно не будет работать. Полезно иметь и несколько карт разных типов и платежных систем - дебетовые, кредитные, резервные.

Какова цель ударов РФ: мнение эксперта

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что атаки России носят системный характер и нацелены на расшатывание украинской энергосети. По его словам, цель таких ударов - дестабилизировать работу системы, вызвать тревожные настроения в обществе и подорвать социальную стабильность, используя энергетику как средство давления на руководство страны.

Ситуация в энергетике - новости по теме

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая ситуация в столице сейчас является беспрецедентно сложной и ранее с подобными вызовами Киев не сталкивался.

В Киеве без теплоснабжения остаются 50 домов, после атаки врага на критическую инфраструктуру 9 января, сообщил мэр Виталий Кличко.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Новости.LIVE Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева. Принципы работы журналистов Новини.LIVE, как говорится на официальной странице: уважение к читателю и его право на правду

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред