До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны: эксперт назвал, кто в зоне риска

Даже при оптимистичном сценарии процесс возобновления может длиться 8–10 месяцев.

Около 100–150 тысяч киевлян, в домах которых из-за мороза лопнули трубы, скорее всего останутся без отопления до весны.

С таким заявлением в комментарии Вечер.LIVE выступил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, для восстановления необходимо провести полный технический аудит каждого дома, а речь идет ориентировочно о 50–100 объектах.

Далее необходимо бюджетное финансирование, закупки, проектно-сметная документация, поиск подрядчиков через систему Prozorro и выполнение капитальных работ. Даже при оптимистичном сценарии этот процесс может длиться 8–10 месяцев, при условии наличия средств.

"Если там небольшой прорыв трубы где-то в коридоре, то возможно их заменят [сразу]. Но большинство этих домов, это как минимум 100-150 тысяч киевлян, будут без тепла, и им нужно искать какое-то маневровое жилье, где они смогут быть этой зимой", – считает Попенко.

Главред писал, что, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, российские оккупанты пытаются разрушить всю энергетическую инфраструктуру в Украине. Полный блэкаут они хотят устроить и в Киеве. Однако РФ вряд ли сможет полностью "погасить" столицу.

Он утверждает, что сделать это будет очень трудно. Действительно, могут быть блэкауты в отдельных районах Киева, но для этого нужны целенаправленные удары по конкретным объектам - подстанциям или узлам распределения.

Ранее сообщалось, что в столице продолжаются непрерывные работы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате российских атак в ночь на 9 января. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и стабильные услуги жителям города.

Напомним, Главред писал, что 9 января атака россиян на столицу нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры. Поэтому тем, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, советуют сделать это.

Кроме того, накануне стало известно, что еще не удалось починить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Ситуация там после атаки России сложнейшая. Но есть надежда, что постепенно удастся восстановить теплоснабжение всем жителям Киева.

