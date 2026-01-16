Укр
В Украине не осталось ни одной целой электростанции, хуже всего в Киеве - Шмыгаль

Виталий Кирсанов
16 января 2026, 11:18
В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время полномасштабной войны не подверглась ударам врага.
Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что в настоящее время самая тяжелая ситуация с электроснабжением наблюдается в Киеве и Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях и во всех прифронтовых громадах. Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству.

По его словам, в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время полномасштабной войны не подверглась ударам врага - из энергосистемы выбиты тысячи мегаватт мощностей.

Несмотря на это система остается целостной, а диспетчеры "Укрэнерго" сохраняют над ней контроль, хотя и вынуждены применять значительные ограничения потребления.

Глава правительства обратил внимание, что в отдельных случаях необходимое оборудование для резервного и автономного питания уже закуплено, однако его ввод в эксплуатацию затягивается. Причинами таких задержек Шмыгаль назвал как технические сложности, так и бюрократические процедуры, которые замедляют процесс подключения генерационных мощностей.

Премьер-министр подчеркнул, что ситуация с внедрением распределенной генерации находится на контроле правительства. За срывы сроков и бездействие в этом вопросе будет предусматриваться персональная ответственность должностных лиц.

Шмыгаль обратился к украинскому бизнесу

Денис Шмыгаль также призвал бизнес в Украине максимально сократить использование электроэнергии для освещения наружной рекламы и вывесок и по возможности поделиться ею с людьми.

"Отдельно обращаюсь к бизнесу с настойчивой просьбой выключить наружную рекламу, вывески, подсветки, экраны. Если у вас есть лишняя энергия – отдайте ее лучше людям, сегодня это самое важное. Уличное освещение, парковое освещение, вывески, гирлянды – все это не имеет смысла, если у людей не хватает электроэнергии", – сказал вице-премьер.

Количество "пунктов несокрушимости" увеличат

Кроме того, Шмыгаль сообщил об увеличении количества "пунктов несокрушимости", в частности, определены опорные пункты, которые обеспечены дополнительным оборудованием для обогрева, питания, зарядки гаджетов и связи. Кроме этого, Шмыгаль отметил, что ведется работа с международными партнерами для привлечения дополнительной гуманитарной и технической поддержки.

"В первую очередь мощные генераторы, накопители электроэнергии, элементы питания, трансформаторы, средства для ремонта оборудования и тому подобное. Сейчас совместно с партнерами реализуем около 42 совместных проектов технической помощи на общую сумму около 1 млрд долл.", - рассказал вице-премьер.

Какова ситуация в энергетике - мнение эксперта

Как писал Главред, в регионах, подвергающихся ударам со стороны России, после каждой атаки будут вводиться аварийные графики отключений электроэнергии, которые будут действовать примерно неделю. Об этом заявил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

После этого, по его словам, энергосистему удастся частично стабилизировать, и количество очередей отключений сократится до одной или двух — до момента следующего обстрела.

Эксперт отметил, что для уменьшения продолжительности отключений электроэнергии после будущих атак государство должно более активно поощрять бизнес, предприятия и местные власти устанавливать дополнительные гарантированные мощности с обязательным подключением к объединенной энергосистеме. В то же время существенное влияние на ситуацию и в дальнейшем будут оказывать погодные условия.

Напомним, как ранее сообщал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях. В то же время в Министерстве энергетики Украины отмечают, что наиболее напряженная ситуация с энергообеспечением пока сохраняется в Киеве и Киевской области.

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая ситуация в столице сейчас является беспрецедентно сложной и ранее с подобными вызовами Киев не сталкивался.

Вечером 15 января в Киеве произошла трагедия. Как сообщили местные власти, во время разгрузки генераторного оборудования, предназначенного для обеспечения теплом жилых домов, погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

О персоне: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).

В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отключения веерные отключения Денис Шмыгаль отключения света
