Одна из стран ЕС тайно увеличит количество ядерных боеголовок - что известно

Лидер одной из ключевых ядерных держав Европы отдал приказ увеличить количество боеголовок.

Франция увеличит количество своих ядерных боеголовок / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Ключевые тезисы из заявления Макрона:

Франция увеличит ядерный арсенал

Макрон подчеркнул необходимость эффективного сдерживания

Париж не будет раскрывать данные своего ядерного потенциала

Франция расширит ядерный арсенал из-за опасной и нестабильной обстановки. В то же время Париж вводит режим полной секретности в отношении своего ядерного потенциала. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, цитирует Le Figaro.

По его словам, мир стал слишком "опасным и нестабильным", поэтому сдерживание агрессоров должно оставаться максимально эффективным.

"Моя обязанность - обеспечить, чтобы наши средства сдерживания сохранили и продолжали сохранять в будущем свою разрушительную силу в опасной, изменчивой и нестабильной обстановке... Вот почему я приказал увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале", - сказал Макрон.

Помимо наращивания мощностей, Франция меняет правила игры в информационном поле. Отныне Франция не будет публиковать никакие цифровые данные о своем ядерном арсенале.

"Чтобы положить конец любым спекуляциям, мы больше не будем сообщать о цифрах нашего ядерного арсенала, в отличие от того, что могло быть в прошлом", - подчеркнул он.

Французский лидер подчеркнул, что в современных реалиях уважение со стороны других государств напрямую зависит от военной мощи.

"Чтобы быть свободным, нужно вызывать уважение, а чтобы вызывать уважение, нужно быть сильным. Об этом свидетельствует увеличение нашего арсенала", - добавил Макрон.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Есть ли угроза ядерной войны

Как писал Главред, 5 февраля 2026 года официально истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, New START) — последнего крупного американо-российского соглашения, которое более пяти десятилетий сдерживало развертывание стратегических ядерных арсеналов. Договор, подписанный в 2010 году при президентстве Барака Обамы и Дмитрия Медведева, позволял контролировать и уменьшать количество ядерных боеголовок и носителей, ограничивая риски глобальной ядерной эскалации.

Украинские чиновники отмечают, что прекращение действия договора является следствием сознательных действий России, которая использует это для ядерного шантажа и подрыва международной поддержки Украины. Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество к сохранению трансатлантического единства и недопущению манипуляций Кремля.

Российские политики, в частности бывший президент Дмитрий Медведев, подтвердили, что обновленная ядерная доктрина допускает применение ядерного оружия в случае массированных атак беспилотниками или другими средствами доставки, но в то же время пытаются успокоить международное сообщество, заявляя, что это не автоматически означает начало ядерной войны. В то же время чиновники призывают международное сообщество сохранять трансатлантическое единство для сдерживания России.

Ядерное оружие в мире - новости по теме

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что смог предотвратить ядерную войну между Россией и Украиной и призвал разработать новый договор на замену соглашению "NEW START". По его словам, Соединенные Штаты остаются самой мощной державой мира, а модернизация вооруженных сил и пополнение флота продолжаются на беспрецедентном уровне.

Также американская разведка заявляет, что Китай может проводить секретные испытания ядерного оружия нового поколения и активно модернизирует свой стратегический арсенал. По данным США, Китай работает над ракетами с раздельными боевыми частями и тактическим ядерным оружием малой мощности,

Как сообщал Главред, 2 марта в Иране заявили о повреждении ядерного объекта в Натанге в результате ударов США и Израиля, сообщил посол страны в ООН. В то же время глава МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что пока признаков поражения объектов не зафиксировано, и призвал стороны к сдержанности и возвращению к дипломатии.

