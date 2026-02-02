Европе нужен контакт с Кремлем: во Франции сделали громкое заявление

Что сказал Барро:
- Европе необходим прямой диалог с РФ
- 100% финансовой помощи Украине сейчас поступает из Европы
- Удар по пассажирскому поезду - это военное преступление
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, сейчас Европе нужен прямой контакт со страной-агрессором Россией для того, чтобы отстаивать собственные интересы.
По его словам, Париж никогда не исключал диалог с РФ.
"Европейцы, которые сейчас являются основными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не делегируя ответственность никому другому", - сказал Барро в интервью Liberation.
При этом он добавил, что глава Кремля Владимир Путин пока не проявляет никаких признаков реального желания двигаться к миру. В частности, это подтверждают последние обстрелы РФ по мирному населению. Среди них – обстрел пассажирского поезда "Барвенково – Львов - Чоп" в Барвенковской общине Харьковской области. Эту атаку армии РФ Барро назвал военным преступлением.
Кроме этого, глава МИД Франции, заверил в поддержке Украины во время войны.
"Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Основная часть разведывательной и военной поддержки также поступает из Европы ... Украина знает, что может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев", - подчеркнул Барро.
Мирные переговоры - последние новости
2 февраля украинская делегация отправится в Объединенные Арабские Эмираты для участия в трехсторонних переговорах, запланированных на среду и четверг. Как сообщил президент Украины Зеленский, на понедельник назначено совещание для согласования рамок разговора и подготовки к переговорам.
Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Украина намерена подписать с Вашингтоном 20-пунктный мирный план, после чего Соединенные Штаты отдельно оформят соответствующий документ с Россией. Участие Европейского Союза в подписании этих договоренностей не предусматривается.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения самых чувствительных вопросов.
Будут ли эффективными мирные переговоры: оценка эксперта
Многосторонние контакты между Россией, Украиной и США пока носят формальный характер и не ведут к реальному прогрессу, считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. По его словам, проблемой остаются и формат встреч, и уровень делегаций.
Эксперт предполагает, что к предметным переговорам могут перейти не раньше 2026 года - при совпадении ряда условий, включая ослабление России, внешнее давление и возможные компромиссы. Реальные шаги к мирному соглашению он прогнозирует ориентировочно с весны 2026 года.
О персоне: Владимир Горбач
Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.
Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.
