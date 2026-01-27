Укр
Без подписи ЕС и войск США: Сибига о мирном плане по завершению войны

Алексей Тесля
27 января 2026, 23:40
Детали договоренностей еще в работе, подчеркнул Андрей Сибига.
Сибига, флаг Украины, флаг РФ
Андрей Сибига прокомментировал ситуацию вокруг переговоров / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • США подпишут документы с Украиной, а также с Россией
  • РФ должна понимать последствия возможного нарушения мира

Украина подпишет с США 20-пунктный мирный план, и отдельно США подпишут документ с Россией, подписи ЕС не будет, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это сейчас документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией - должны подписать США. По состоянию на данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс", - сказал он в интервью "Европейской правде".

По словам Сибиги, "европейская сторона - с нами, она присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности. Кстати, важно, что впервые речь идет именно о термине "гарантии безопасности", а не "заверения" или что-то подобное".

"Также принципиально важно, чтобы фундаментальные вещи, которые имеют определяющее значение для Украины и для нашей безопасности, имели юридически обязывающий характер. Поэтому важно, что есть согласие относительно необходимости ратификации гарантий - в частности, их ратификации в Конгрессе США. Есть еще один принципиальный, фундаментальный элемент - Boots on the Ground, то есть присутствие иностранных войск", - сказал Сибига, отметив, что американских войск не будет.

"Но некоторые европейские партнеры свой контингент подтверждают. И, безусловно, это может произойти только при условии американского "бэкстопа". Это тоже правда", - добавил он.

По его словам, детали по этой договоренности еще в работе, но это - важный фактор и будущей инфраструктуры безопасности, и экономического восстановления. "Потому что для будущих инвесторов именно присутствие западных войск в Украине является гарантией безопасности инвестирования. Поэтому мы будем и дальше отстаивать эту позицию, она для нас принципиальна", - подчеркнул министр.

Мирный план США из 20 пунктов
/ Инфографика: Главред

"Другой принципиальный элемент - пакет сдерживания. Российский режим должен четко понимать последствия возможного нарушения мира. Для этого Украине необходима, в частности, самодостаточность в производстве систем ПВО и дальнобойного оружия. И еще один фундаментальный для нас элемент - это то, что наше членство в ЕС является элементом гарантий безопасности", - сказал Сибига.

Перспективы мирных переговоров: позиция бывшего главы НАТО

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что война против Украины вступила в длительную фазу на истощение, и в Москве это прекрасно понимают. По его мнению, готовность Владимира Путина к диалогу о мире может появиться лишь в том случае, если западные союзники продолжат последовательно и долгосрочно поддерживать Украину.

Ранее СМИ рассказали о ключевых деталях переговоров в Абу-Даби. Украина настаивает, что территориальный вопрос можно обсуждать, отталкиваясь как минимум от текущей линии соприкосновения.

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскрыл результаты переговоров в Абу-Даби. Президент Украины анонсировал продолжение трехсторонних встреч.

Как сообщал Главред, ранее завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, который длился более трех часов. Журналист Axios Барак Равид заявил, что переговоры прошли "позитивно" и "конструктивно".

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

