Голуби не вернутся на балкон: хитрый способ дает стопроцентный результат

Современные решения позволяют отпугнуть птиц, при этом не портя внешний вид балкона и почти не заметны со стороны.

Как не допустить голубей на балконы квартир / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Для многих жителей многоэтажек птицы на балконе, а особенно голуби, становятся настоящей головной болью.

Голуби и другие пернатые оставляют грязь, создают шум и иногда пытаются обустраивать гнёзда, поэтому люди всё чаще ищут способы защитить своё пространство, пишет Murator.

Современные решения позволяют отпугнуть птиц, при этом не портя внешний вид балкона и почти не заметны со стороны.

Одним из самых распространённых вариантов считается установка специальной защитной сетки. Её натягивают по периметру балкона, создавая барьер, через который птицы не могут проникнуть. Обычно такие сетки делают из прочных синтетических материалов, устойчивых к влаге, солнцу и перепадам температуры. Они тонкие и полупрозрачные, поэтому практически не закрывают обзор и не уменьшают количество света в квартире.

Ещё один популярный способ — использование специальных антиприсадочных шипов. Их закрепляют на перилах, карнизах или подоконниках, чтобы птицам было неудобно садиться. Несмотря на название, такие конструкции не причиняют вреда — они лишь делают поверхность непригодной для посадки. Обычно их изготавливают из нержавеющей стали на пластиковой основе, что обеспечивает долговечность и устойчивость к погоде.

Иногда применяют и менее заметные системы — металлические спирали или натянутые тонкие тросы. Их размещают вдоль краёв перил или выступов, чтобы птицы не могли удобно устроиться. Такой вариант часто используют на зданиях, где важно сохранить внешний вид фасада. Однако при большом количестве голубей он может быть менее эффективным, чем установка защитной сетки.

Смотрите видео - как отпугнуть голубей:

Для отпугивания пернатых иногда используют динамическое устройство в виде воздушного змея, напоминающего хищную птицу. Его закрепляют на специальном флагштоке, благодаря чему конструкция свободно движется на ветру.

Макет обычно делают из лёгкой ткани, а его форма повторяет очертания хищника, похожего на ястреба или сокола. Двигаясь в воздухе, такой силуэт имитирует присутствие опасного хищника, поэтому другие птицы стараются держаться от этого места подальше.

