В Украине значительно вырастут стипендии: кто и сколько получит

В этом году студенты будут получать стипендии независимо от формы собственности учебного заведения.

В Украине существенно вырастут академические стипендии для студентов / Коллаж: Главред, фото: Pexels, t.me/svyrydenkoy

Кратко:

В правительстве анонсировали повышение стипендии студентам вдвое

С сентября стипендии будут начисляться в размере не менее 4000 грн

Также будут получать стипендии студенты частных вузов

В Украине с 1 сентября 2026 года существенно вырастут академические стипендии для студентов. Минимальная стипендия вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом.

Кроме того, выплаты начнут получать также студенты частных высших учебных заведений, если они учатся по государственному заказу. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"В ответ на запросы студентов правительство урегулировало порядок выплат для студентов частных высших учебных заведений, которые также учатся за счет государственного заказа", - говорится в сообщении.

С 1 сентября 2026 года академические стипендии будут начисляться в размере не менее 4 тыс. грн. В этом году минимальная стипендия вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом.

По ее словам, средства для стипендий предусмотрены бюджетными назначениями МОН на 2026 год.

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

