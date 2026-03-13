Укр
В Украине значительно вырастут стипендии: кто и сколько получит

Инна Ковенько
13 марта 2026, 12:04
В этом году студенты будут получать стипендии независимо от формы собственности учебного заведения.
В Украине существенно вырастут академические стипендии для студентов
В Украине существенно вырастут академические стипендии для студентов

Кратко:

  • В правительстве анонсировали повышение стипендии студентам вдвое
  • С сентября стипендии будут начисляться в размере не менее 4000 грн
  • Также будут получать стипендии студенты частных вузов

В Украине с 1 сентября 2026 года существенно вырастут академические стипендии для студентов. Минимальная стипендия вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом.

Кроме того, выплаты начнут получать также студенты частных высших учебных заведений, если они учатся по государственному заказу. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"В ответ на запросы студентов правительство урегулировало порядок выплат для студентов частных высших учебных заведений, которые также учатся за счет государственного заказа", - говорится в сообщении.

С 1 сентября 2026 года академические стипендии будут начисляться в размере не менее 4 тыс. грн. В этом году минимальная стипендия вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом.

По ее словам, средства для стипендий предусмотрены бюджетными назначениями МОН на 2026 год.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

    Как сообщал Главред, с 1 марта 2026 года пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев проиндексированы на 12,1%. Такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и поддерживает уровень доходов людей в условиях роста цен.

    Кроме того, с 1 января 2026 года в Украине изменились условия оплаты труда специалистов социальной сферы. Должностные оклады работников отрасли должны вырасти почти в 2,5 раза. Об этом сообщило Министерство социальной политики. Повышение окладов составит около 150%.

    Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в Украине зарплаты педагогов вырастут на 30%, сообщили в МОН. В госбюджете на это предусмотрено 64,6 млрд грн.

    О персоне: Юлия Свириденко

    Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

    Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

    17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

    студенты стипендии образование Юлия Свириденко
