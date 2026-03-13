"Прилеты" и пожар: Россия ударила дронами по порту в Одесской области

В самой Одессе ночью чрезвычайных происшествий не зафиксировано.

Российские дроны атаковали портовую инфраструктуру Одесской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Кратко:

Военные РФ атаковали дронами портовую инфраструктуру

Поврежден продуктовый склад

После "прилета" возник пожар

Вечером 12 марта российская оккупационная армия атаковала ударными беспилотниками портовую инфраструктуру Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

В результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта.

Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.

"К счастью, погибших и пострадавших нет. Для устранения последствий задействованы все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Последствия атаки на Одесскую область / Фото: t.me/odeskaODA

Последствия атаки на Одесскую область / Фото: t.me/odeskaODA

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что минувшей ночью на территории Одессы чрезвычайных происшествий не произошло.

"Спасибо Силам обороны за покой в ​​нашей Одессе. Поддерживаем ВСУ и продолжаем работать для развития общества. Спокойное завершение рабочей недели", - отметил Лысак.

Атаки РФ на Одесскую область

Как писал Главред, 4 марта армия РФ ударила по гражданскому судну в акватории Черного моря. Есть пострадавшие среди членов экипажа. Судно под флагом Панамы перевозило кукурузу.

Днем 4 марта страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Одесской области. В результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции.

В ночь на 5 марта российская оккупационная армия атаковала побережье Белгород-Днестровского района. Пожары вспыхнули на территории не работающей базы отдыха. Значительные повреждения получило соседнее здание. Также повреждены транспортные средства.

В ДТЭК сообщили, что армия РФ атаковала 34 большие подстанции ​​в Одесской области. За время полномасштабной войны в регионе не осталось ни одной уцелевшей подстанции передачи электроэнергии.

Колоссальные разрушения получили более 45% крупных подстанций ДТЭК Одесские электросети, обеспечивающие транспортировку электричества от подстанций Укрэнерго до домов клиентов в Одессе и области.

У России есть три сценария прорыва к Одессе: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российские оккупационные войска могут иметь три сценария для прорыва в Одессу и захвата города, который остается стратегической целью Кремля.

"Возможны три сценария развития событий: воздушное десантирование, морской десант и сухопутный прорыв. Если рассматривать каждый из них, то масштабное воздушное десантирование достаточного количества военных с самолетов Ил-76 или Ил-96 пока что представляется невозможным. Воздушное пространство защищено, и подготовку к такому десанту невозможно осуществить незаметно. К тому же эти самолеты, вероятно, были бы уничтожены еще над Черным морем", - рассказал Коваленко интервью Главреду.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

