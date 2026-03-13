"Прилеты" и пожар: Россия ударила дронами по порту в Одесской области

Кратко:
- Военные РФ атаковали дронами портовую инфраструктуру
- Поврежден продуктовый склад
- После "прилета" возник пожар
Вечером 12 марта российская оккупационная армия атаковала ударными беспилотниками портовую инфраструктуру Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
В результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта.
Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.
"К счастью, погибших и пострадавших нет. Для устранения последствий задействованы все соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что минувшей ночью на территории Одессы чрезвычайных происшествий не произошло.
"Спасибо Силам обороны за покой в нашей Одессе. Поддерживаем ВСУ и продолжаем работать для развития общества. Спокойное завершение рабочей недели", - отметил Лысак.
Атаки РФ на Одесскую область
Как писал Главред, 4 марта армия РФ ударила по гражданскому судну в акватории Черного моря. Есть пострадавшие среди членов экипажа. Судно под флагом Панамы перевозило кукурузу.
Днем 4 марта страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Одесской области. В результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции.
В ночь на 5 марта российская оккупационная армия атаковала побережье Белгород-Днестровского района. Пожары вспыхнули на территории не работающей базы отдыха. Значительные повреждения получило соседнее здание. Также повреждены транспортные средства.
В ДТЭК сообщили, что армия РФ атаковала 34 большие подстанции в Одесской области. За время полномасштабной войны в регионе не осталось ни одной уцелевшей подстанции передачи электроэнергии.
Колоссальные разрушения получили более 45% крупных подстанций ДТЭК Одесские электросети, обеспечивающие транспортировку электричества от подстанций Укрэнерго до домов клиентов в Одессе и области.
У России есть три сценария прорыва к Одессе: мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российские оккупационные войска могут иметь три сценария для прорыва в Одессу и захвата города, который остается стратегической целью Кремля.
"Возможны три сценария развития событий: воздушное десантирование, морской десант и сухопутный прорыв. Если рассматривать каждый из них, то масштабное воздушное десантирование достаточного количества военных с самолетов Ил-76 или Ил-96 пока что представляется невозможным. Воздушное пространство защищено, и подготовку к такому десанту невозможно осуществить незаметно. К тому же эти самолеты, вероятно, были бы уничтожены еще над Черным морем", - рассказал Коваленко интервью Главреду.
Другие новости:
- Россия ночью атаковала Балаклею дронами: повреждены жилые дома
- Цена бензина может побить новый рекорд: сколько будет стоит литр топлива
- РФ готовит новый массированный удар: в СНБО предупредили о серьезной угрозе
О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред