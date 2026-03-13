Укр
"Прилеты" и пожар: Россия ударила дронами по порту в Одесской области

Анна Ярославская
13 марта 2026, 09:46
В самой Одессе ночью чрезвычайных происшествий не зафиксировано.
РФ атаковала портовую инфраструктуру
Российские дроны атаковали портовую инфраструктуру Одесской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Кратко:

  • Военные РФ атаковали дронами портовую инфраструктуру
  • Поврежден продуктовый склад
  • После "прилета" возник пожар

Вечером 12 марта российская оккупационная армия атаковала ударными беспилотниками портовую инфраструктуру Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

В результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта.

видео дня

Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.

"К счастью, погибших и пострадавших нет. Для устранения последствий задействованы все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Последствия атаки на Одесскую область
Последствия атаки на Одесскую область / Фото: t.me/odeskaODA
Последствия атаки на Одесскую область
Последствия атаки на Одесскую область / Фото: t.me/odeskaODA

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что минувшей ночью на территории Одессы чрезвычайных происшествий не произошло.

"Спасибо Силам обороны за покой в ​​нашей Одессе. Поддерживаем ВСУ и продолжаем работать для развития общества. Спокойное завершение рабочей недели", - отметил Лысак.

Атаки РФ на Одесскую область

Как писал Главред, 4 марта армия РФ ударила по гражданскому судну в акватории Черного моря. Есть пострадавшие среди членов экипажа. Судно под флагом Панамы перевозило кукурузу.

Днем 4 марта страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Одесской области. В результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции.

В ночь на 5 марта российская оккупационная армия атаковала побережье Белгород-Днестровского района. Пожары вспыхнули на территории не работающей базы отдыха. Значительные повреждения получило соседнее здание. Также повреждены транспортные средства.

В ДТЭК сообщили, что армия РФ атаковала 34 большие подстанции ​​в Одесской области. За время полномасштабной войны в регионе не осталось ни одной уцелевшей подстанции передачи электроэнергии.

Колоссальные разрушения получили более 45% крупных подстанций ДТЭК Одесские электросети, обеспечивающие транспортировку электричества от подстанций Укрэнерго до домов клиентов в Одессе и области.

У России есть три сценария прорыва к Одессе: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российские оккупационные войска могут иметь три сценария для прорыва в Одессу и захвата города, который остается стратегической целью Кремля.

"Возможны три сценария развития событий: воздушное десантирование, морской десант и сухопутный прорыв. Если рассматривать каждый из них, то масштабное воздушное десантирование достаточного количества военных с самолетов Ил-76 или Ил-96 пока что представляется невозможным. Воздушное пространство защищено, и подготовку к такому десанту невозможно осуществить незаметно. К тому же эти самолеты, вероятно, были бы уничтожены еще над Черным морем", - рассказал Коваленко интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесса Одесская область новости Украины новости Одессы война России и Украины атака дронов
