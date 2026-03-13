РФ готовит новый массированный удар: в СНБО предупредили о серьезной угрозе

Кратко:
- РФ может нанести массированный удар по Украине
- Враг может атаковать уже в ближайшие дни
- Украинцев призывают быть особенно внимательными к тревогам
Страна-агрессор РФ готовится к новому массированному удару по территории Украины уже в ближайшие дни.
Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.
В СНБО призвали быть внимательными к воздушным тревогам. Особенно важно это в ближайшие дни.
"Враг может готовить обстрел, поэтому будьте внимательны к тревогам, особенно в эти дни", - говорится в сообщении.
Кроме того, мониторы в Telegram сообщают, что РФ осуществляет передислокацию бортов Ту-95МС между аэродромами. Сообщается, что утром 13 марта в воздухе находится борт Ту-95МС, который осуществляет передислокацию с аэродрома "Украинка" на аэродром "Энгельс" с целью оснащения крылатыми ракетами.
Новый массированный удар по Украине - предупреждение от Жданова
Как писал Главред, военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua предупредил об угрозе нового комбинированного удара РФ. На это указывает передислокация стратегической авиации и оснащение самолетов Ту-95. Ожидается комбинированная атака с использованием крылатых ракет для перегрузки ПВО и баллистики для поражения инфраструктуры, в частности объектов водоснабжения.
"Они давно не использовали крылатые ракеты и баллистику воздушного базирования. Есть сведения о движении стратегической авиации. Поэтому вероятность атаки вполне реальна", - отметил Жданов.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 13 марта российская армия атаковала Балаклаю в Харьковской области. Зафиксировано несколько "прилетов" вражеских БПЛА по территории жилой застройки.
Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на 12 марта атаковала Черниговскую область. В результате удара погибла 15-летняя девочка, ее родители ранены.
Кроме того, в среду, 11 марта, российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.
О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.
