РФ готовит новый массированный удар: в СНБО предупредили о серьезной угрозе

Российские оккупанты могут атаковать Украину уже в ближайшие дни.

Россияне могут готовить новый массированный обстрел / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/alarmua, росСМИ

Кратко:

РФ может нанести массированный удар по Украине

Враг может атаковать уже в ближайшие дни

Украинцев призывают быть особенно внимательными к тревогам

Страна-агрессор РФ готовится к новому массированному удару по территории Украины уже в ближайшие дни.

Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

В СНБО призвали быть внимательными к воздушным тревогам. Особенно важно это в ближайшие дни.

"Враг может готовить обстрел, поэтому будьте внимательны к тревогам, особенно в эти дни", - говорится в сообщении.

Кроме того, мониторы в Telegram сообщают, что РФ осуществляет передислокацию бортов Ту-95МС между аэродромами. Сообщается, что утром 13 марта в воздухе находится борт Ту-95МС, который осуществляет передислокацию с аэродрома "Украинка" на аэродром "Энгельс" с целью оснащения крылатыми ракетами.

Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика: Главред

Новый массированный удар по Украине - предупреждение от Жданова

Как писал Главред, военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua предупредил об угрозе нового комбинированного удара РФ. На это указывает передислокация стратегической авиации и оснащение самолетов Ту-95. Ожидается комбинированная атака с использованием крылатых ракет для перегрузки ПВО и баллистики для поражения инфраструктуры, в частности объектов водоснабжения.

"Они давно не использовали крылатые ракеты и баллистику воздушного базирования. Есть сведения о движении стратегической авиации. Поэтому вероятность атаки вполне реальна", - отметил Жданов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 13 марта российская армия атаковала Балаклаю в Харьковской области. Зафиксировано несколько "прилетов" вражеских БПЛА по территории жилой застройки.

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на 12 марта атаковала Черниговскую область. В результате удара погибла 15-летняя девочка, ее родители ранены.

Кроме того, в среду, 11 марта, российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Российские удары по Украине / Инфографика: Главред

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

