Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Головоломки - это не только развлечение, но и полезная тренировка для мозга.

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают улучшить память, повышают концентрацию и развивают способность замечать мелкие детали.

Одним из самых любимых заданий среди любителей логических игр остаются головоломки формата "Найдите отличия". В таких задачах необходимо внимательно сравнить две почти одинаковые картинки и обнаружить небольшие различия между ними. Подобные тесты на наблюдательность регулярно публикует портал Jagranjosh.

Готовы проверить свою внимательность?

Перед вами два изображения девочки с лисой. На первый взгляд они могут показаться абсолютно одинаковыми, однако на самом деле между ними скрыты три небольших отличия.

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача - найти все различия всего за 23 секунды. Они могут скрываться где угодно: в цвете деталей, форме предметов или даже в расположении самых маленьких элементов изображения.

Сосредоточьтесь, внимательно осмотрите картинку и постарайтесь ничего не упустить.

Удалось обнаружить все три отличия?

Если да - поздравляем! У вас отличная наблюдательность.

Если же найти различия не получилось, не расстраивайтесь - правильный ответ можно посмотреть ниже и проверить себя.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

