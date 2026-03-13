Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Головоломки помогают улучшить память, повышают концентрацию и развивают способность замечать мелкие детали.
Одним из самых любимых заданий среди любителей логических игр остаются головоломки формата "Найдите отличия". В таких задачах необходимо внимательно сравнить две почти одинаковые картинки и обнаружить небольшие различия между ними. Подобные тесты на наблюдательность регулярно публикует портал Jagranjosh.
Готовы проверить свою внимательность?
Перед вами два изображения девочки с лисой. На первый взгляд они могут показаться абсолютно одинаковыми, однако на самом деле между ними скрыты три небольших отличия.
Ваша задача - найти все различия всего за 23 секунды. Они могут скрываться где угодно: в цвете деталей, форме предметов или даже в расположении самых маленьких элементов изображения.
Сосредоточьтесь, внимательно осмотрите картинку и постарайтесь ничего не упустить.
Удалось обнаружить все три отличия?
Если да - поздравляем! У вас отличная наблюдательность.
Если же найти различия не получилось, не расстраивайтесь - правильный ответ можно посмотреть ниже и проверить себя.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
