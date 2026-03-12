Графики переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 13 марта

Графики отключений могут меняться в течение суток в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины.

В Днепре и области вводят почасовые отключения электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

В Днепре и области 13 марта будут действовать почасовые отключения

Ограничения с 17:00 до 20:00 и с 20:00 до 22:00 для отдельных очередей

Энергетики просят экономить электроэнергию в пиковые часы

В пятницу, 13 марта, в Днепре и населенных пунктах Днепропетровской области вводятся почасовые ограничения электроснабжения. Общий контроль за ее работой осуществляет НЭК "Укрэнерго". В случае необходимости оператор может рекомендовать региональным энергокомпаниям вводить ограничения для стабилизации энергосети.

В Днепропетровской области реализацию графиков отключений обеспечивают операторы систем распределения — ДТЭК и ЦЭК.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

1.1 Очередь: Свет будет отсутствовать с 17:00 до 20:00

1.2 Очередь: Свет будет отсутствовать с 17:00 до 20:00

2.1 Очередь: Свет будет весь день

2.2 Очередь: Свет будет весь день

3.1 Очередь: Свет будет отсутствовать с 20:00 до 22:00

3.2 Очередь: Свет будет отсутствовать с 20:00 до 22:00

4.1 Очередь: Свет будет весь день

4.2 Очередь: Свет будет весь день

5.1 Очередь: Свет будет весь день

5.2 Очередь: Свет будет весь день

6.1 Очередь: Свет будет весь день

6.2 Очередь: Свет будет весь день

Узнать точное время отключения электроэнергии для своего адреса можно с помощью онлайн-сервисов на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

Очередь 1.1: 17:00–20:00

Очередь 1.2: 17:00–20:00

Очередь 2.1: Свет будет весь день

Очередь 2.2: Свет будет весь день

Очередь 3.1: 20:00–22:00

Очередь 3.2: 20:00–22:00

Очередь 4.1: Свет будет весь день

Очередь 4.2: Свет будет весь день

Очередь 5.1: Свет будет весь день

Очередь 5.2: Свет будет весь день

Очередь 6.1: Свет будет весь день

Очередь 6.2: Свет будет весь день

Энергетики призывают жителей области экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы нагрузки. Также в течение суток, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", график может меняться.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

Во время плановых отключений электроэнергии жители Днепропетровской области могут посетить "Пункты несокрушимости". Они работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время. В пунктах можно согреться, воспользоваться электричеством и водой, подзарядить гаджеты, выпить горячий чай и отдохнуть.

Актуальный перечень адресов и график работы пунктов доступен на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 марта по всей территории Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут касаться почти всех очередей и подчередей. Об этом сообщило "Черкассыоблэнерго".

Также в пятницу, 13 марта, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей. Свет будут отключать во всех регионах. Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

Напомним, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, почасовые ограничения могут исчезнуть уже в апреле или мае. В то же время в зимний и летний периоды графики отключений могут применяться еще как минимум в течение трех лет.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

