Графики переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 13 марта

Кратко:
- В Днепре и области 13 марта будут действовать почасовые отключения
- Ограничения с 17:00 до 20:00 и с 20:00 до 22:00 для отдельных очередей
- Энергетики просят экономить электроэнергию в пиковые часы
В пятницу, 13 марта, в Днепре и населенных пунктах Днепропетровской области вводятся почасовые ограничения электроснабжения. Общий контроль за ее работой осуществляет НЭК "Укрэнерго". В случае необходимости оператор может рекомендовать региональным энергокомпаниям вводить ограничения для стабилизации энергосети.
В Днепропетровской области реализацию графиков отключений обеспечивают операторы систем распределения — ДТЭК и ЦЭК.
Графики отключений для абонентов ДТЭК
1.1 Очередь: Свет будет отсутствовать с 17:00 до 20:00
1.2 Очередь: Свет будет отсутствовать с 17:00 до 20:00
2.1 Очередь: Свет будет весь день
2.2 Очередь: Свет будет весь день
3.1 Очередь: Свет будет отсутствовать с 20:00 до 22:00
3.2 Очередь: Свет будет отсутствовать с 20:00 до 22:00
4.1 Очередь: Свет будет весь день
4.2 Очередь: Свет будет весь день
5.1 Очередь: Свет будет весь день
5.2 Очередь: Свет будет весь день
6.1 Очередь: Свет будет весь день
6.2 Очередь: Свет будет весь день
Узнать точное время отключения электроэнергии для своего адреса можно с помощью онлайн-сервисов на официальном сайте ДТЭК.
Графики отключений для абонентов ЦЭК
Очередь 1.1: 17:00–20:00
Очередь 1.2: 17:00–20:00
Очередь 2.1: Свет будет весь день
Очередь 2.2: Свет будет весь день
Очередь 3.1: 20:00–22:00
Очередь 3.2: 20:00–22:00
Очередь 4.1: Свет будет весь день
Очередь 4.2: Свет будет весь день
Очередь 5.1: Свет будет весь день
Очередь 5.2: Свет будет весь день
Очередь 6.1: Свет будет весь день
Очередь 6.2: Свет будет весь день
Энергетики призывают жителей области экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы нагрузки. Также в течение суток, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", график может меняться.
Расположение "Пунктов несокрушимости"
Во время плановых отключений электроэнергии жители Днепропетровской области могут посетить "Пункты несокрушимости". Они работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время. В пунктах можно согреться, воспользоваться электричеством и водой, подзарядить гаджеты, выпить горячий чай и отдохнуть.
Актуальный перечень адресов и график работы пунктов доступен на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 марта по всей территории Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут касаться почти всех очередей и подчередей. Об этом сообщило "Черкассыоблэнерго".
Также в пятницу, 13 марта, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей. Свет будут отключать во всех регионах. Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.
Напомним, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, почасовые ограничения могут исчезнуть уже в апреле или мае. В то же время в зимний и летний периоды графики отключений могут применяться еще как минимум в течение трех лет.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
