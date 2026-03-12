Укр
Читать на украинском
Графики переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 13 марта

Руслан Иваненко
12 марта 2026, 21:40
Графики отключений могут меняться в течение суток в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины.
Графики переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 13 марта
В Днепре и области вводят почасовые отключения электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

  • В Днепре и области 13 марта будут действовать почасовые отключения
  • Ограничения с 17:00 до 20:00 и с 20:00 до 22:00 для отдельных очередей
  • Энергетики просят экономить электроэнергию в пиковые часы

В пятницу, 13 марта, в Днепре и населенных пунктах Днепропетровской области вводятся почасовые ограничения электроснабжения. Общий контроль за ее работой осуществляет НЭК "Укрэнерго". В случае необходимости оператор может рекомендовать региональным энергокомпаниям вводить ограничения для стабилизации энергосети.

В Днепропетровской области реализацию графиков отключений обеспечивают операторы систем распределения — ДТЭК и ЦЭК.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

1.1 Очередь: Свет будет отсутствовать с 17:00 до 20:00

1.2 Очередь: Свет будет отсутствовать с 17:00 до 20:00

2.1 Очередь: Свет будет весь день

2.2 Очередь: Свет будет весь день

3.1 Очередь: Свет будет отсутствовать с 20:00 до 22:00

3.2 Очередь: Свет будет отсутствовать с 20:00 до 22:00

4.1 Очередь: Свет будет весь день

4.2 Очередь: Свет будет весь день

5.1 Очередь: Свет будет весь день

5.2 Очередь: Свет будет весь день

6.1 Очередь: Свет будет весь день

6.2 Очередь: Свет будет весь день

Узнать точное время отключения электроэнергии для своего адреса можно с помощью онлайн-сервисов на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

Очередь 1.1: 17:00–20:00

Очередь 1.2: 17:00–20:00

Очередь 2.1: Свет будет весь день

Очередь 2.2: Свет будет весь день

Очередь 3.1: 20:00–22:00

Очередь 3.2: 20:00–22:00

Очередь 4.1: Свет будет весь день

Очередь 4.2: Свет будет весь день

Очередь 5.1: Свет будет весь день

Очередь 5.2: Свет будет весь день

Очередь 6.1: Свет будет весь день

Очередь 6.2: Свет будет весь день

Энергетики призывают жителей области экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы нагрузки. Также в течение суток, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", график может меняться.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

Во время плановых отключений электроэнергии жители Днепропетровской области могут посетить "Пункты несокрушимости". Они работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время. В пунктах можно согреться, воспользоваться электричеством и водой, подзарядить гаджеты, выпить горячий чай и отдохнуть.

Актуальный перечень адресов и график работы пунктов доступен на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 марта по всей территории Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут касаться почти всех очередей и подчередей. Об этом сообщило "Черкассыоблэнерго".

Также в пятницу, 13 марта, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей. Свет будут отключать во всех регионах. Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

Напомним, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, почасовые ограничения могут исчезнуть уже в апреле или мае. В то же время в зимний и летний периоды графики отключений могут применяться еще как минимум в течение трех лет.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

новости Днепра свет отключения света Отключение света Днепропетровская область Отключение света в Днепре





