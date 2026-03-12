6 вещей, которые превращают двор в магнит для ос - как избавиться от насекомых

Осы ищут источники пищи и подходящие места для гнездования, поэтому их можно часто встретить рядом с домом.

6 вещей, которые превращают двор в магнит для ос / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что может привлекать ос

Как избавиться от ос

С наступлением теплого сезона люди чаще проводят время на улице: занимаются садом, устраивают пикники и отдыхают во дворе. Однако вместе с хорошей погодой активизируются и осы, которые в это время создают новые колонии. Их привлекают те же вещи, что и людей: еда, напитки и урожай в саду. Об этом пишет Southernliving.

Осы ищут источники пищи и подходящие места для гнездования, поэтому их можно часто встретить рядом с домом. Хотя эти насекомые приносят пользу, уничтожая вредителей и участвуя в опылении растений, при угрозе они могут стать агрессивными. Особенно опасно, если гнездо появляется рядом с входом в дом, террасой или местом отдыха.

Если осы начали активно появляться во дворе, стоит обратить внимание на факторы, которые их привлекают.

Что может привлекать ос

Сладости

Осы очень любят сладкую пищу: спелые фрукты, десерты, цветочный нектар и сладкие напитки. Поэтому на пикниках и во время отдыха на улице лучше держать напитки и сладости закрытыми.

Будьте осторожны с банками газировки - насекомое может залететь внутрь. Если в саду растут фруктовые деревья, регулярно собирайте упавшие плоды: в процессе брожения они особенно сильно привлекают ос.

Белковая пища

Рацион ос включает не только сладости. Им также необходим белок, поэтому они охотятся на мух, пауков, тлю и других насекомых. Кроме того, их могут заинтересовать мясные блюда на столе, например, гамбургеры или стейки.

Во время приготовления еды на улице старайтесь накрывать блюда и следить за количеством насекомых в саду.

Мусор

Осы часто летают вокруг мусорных контейнеров в поисках пищи. В отходах обычно остаются сладкие жидкости, липкие остатки и кусочки еды, которые их привлекают.

Используйте контейнеры с плотно закрывающимися крышками и регулярно их мойте. Лучше размещать мусорные баки и компост подальше от дверей, террас и зон отдыха.

Вода

Для строительства гнезда осам необходима вода - она помогает увлажнять строительный материал. Кроме того, насекомым нужна жидкость для поддержания водного баланса в жару.

Поэтому их могут привлекать поилки для птиц, бассейны, лужи и любые емкости со стоячей водой. Если возможно, такие источники лучше убрать или регулярно очищать.

Места для гнездования

Осы могут строить гнезда как над землей, так и под ней. Они прячутся в щелях стен, под карнизами, в кустарниках, деревьях, столбах забора или даже в подземных норах.

Чтобы уменьшить риск появления гнезда, заделывайте трещины возле окон и дверей, закрывайте отверстия в земле и проверяйте укромные места вокруг дома.

Яркие цвета

Иногда насекомых привлекают яркие цвета, которые они могут принять за цветы и источники нектара.

Это не означает, что нужно полностью отказываться от яркого декора, но если осы становятся проблемой, лучше временно убрать предметы насыщенных желтых или оранжевых оттенков.

Как избавиться от ос

Удалить осиное гнездо можно с помощью специального аэрозольного средства, которое распыляется на расстояние до нескольких метров. Обрабатывать гнездо лучше вечером, когда насекомые менее активны и находятся внутри.

После уничтожения колонии важно принять профилактические меры:

накрывать еду и напитки на улице;

плотно закрывать мусорные контейнеры;

убирать гниющие продукты и падалицу;

заделывать возможные места для гнездования.

Некоторые растения, такие как мята, лаванда, эвкалипт и календула, могут отпугивать ос, а специальные ловушки помогут сократить их количество во дворе.

