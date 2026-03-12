Кто станет победителем "Оскара-2026": прогнозы букмекеров

В сети уже появились первые прогнозы букмекеров, которые делают ставки на то, кто может стать лауреатом престижной награды.

https://glavred.info/movies/kto-stanet-pobeditelem-oskara-2026-prognozy-bukmekerov-10748339.html Ссылка скопирована

Кто станет победителем "Оскара-2026" / коллаж: Главред, фото: oscars.org

Вы узнаете:

Кому прогнозируют победу на премии "Оскар-2026" в категории "Лучший фильм"

Кому прогнозируют победу на премии "Оскар-2026" в категории "Лучшая режиссерская работа"

До церемонии вручения премии "Оскар" 2026 года остаются считанные дни. Совсем скоро со сцены главного события в мире кино прозвучат имена победителей, которые получат заветные статуэтки за свои достижения в киноискусстве.

В сети уже появились первые прогнозы букмекеров, которые делают ставки на то, кто может стать лауреатом престижной награды. В частности, международный сайт по сравнению коэффициентов Oddschecker уже опубликовал собственные прогнозы.

видео дня

Кому прогнозируют победу на премии "Оскар-2026"

Лучший фильм

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Одна битва за другой";

"Бугония";

"F1";

"Секретный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники";

"Поезд во снах".

Лучшая режиссерская работа

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой");

Райан Куглер ("Грешники");

Джош Сефди ("Марти Суприм. Гений комбинаций");

Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность");

Хлоя Чжао ("Гамнет").

Лучший актер

Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другой");

Тимоти Шаламе ("Марти Суприм. Гений комбинаций");

Майкл Б. Джордан ("Грешники");

Итан Хоук ("Голубая луна");

Вагнер Мора ("Тайный агент").

Лучшая актриса

Джесси Бакли ("Гамнет");

Роуз Бирн ("Я не железная");

Эмма Стоун ("Бугония");

Кейт Хадсон ("Песнь любви");

Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность").

Лучший актер второго плана

Шон Пенн ("Одна битва за другой");

Бенисио дель Торо ("Одна битва за другой");

Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность");

Делрой Линдо ("Грешники");

Джейкоб Элорди ("Франкенштейн").

Лучшая актриса второго плана

Теяна Тейлор ("Одна битва за другой");

Вунми Мосаку ("Грешники");

Эль Фэннинг ("Сентиментальная ценность");

Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Сентиментальная ценность");

Эми Медиган ("Оружие").

Лучший полнометражный документальный фильм

"Алабамское решение";

"Встреть меня в свете надежды";

"Рассекая скалы";

"Мистер Никто против Путина";

"Идеальная соседка".

Напомним, что украинский фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" мог бы побороться в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Однако члены Американской киноакадемии решили не включать ленту в короткий список номинантов на "Оскар" 2026 года.

Новости кино

Легендарный сериал "Секретные материалы" ("Совершенно секретно") получит полноценный перезапуск. Стриминговая платформа Hulu официально заказала пилот нового проекта. Над ним работает режиссёр и продюсер Райан Куглер, известный по фильму "Грешники".

На Берлинском международном кинофестивале журналисты спросили у британского актера Каллума Тернера ("Фантастические твари", "Властелины воздуха"), станет ли он новым агентом 007. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали поклонники, не прозвучало.

Читайте также:

Что такое награда "Оскар"? "Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред