Кто станет победителем "Оскара-2026": прогнозы букмекеров

Виталий Кирсанов
12 марта 2026, 15:18
В сети уже появились первые прогнозы букмекеров, которые делают ставки на то, кто может стать лауреатом престижной награды.
Кто станет победителем
Кто станет победителем "Оскара-2026" / коллаж: Главред, фото: oscars.org

Вы узнаете:

  • Кому прогнозируют победу на премии "Оскар-2026" в категории "Лучший фильм"
  • Кому прогнозируют победу на премии "Оскар-2026" в категории "Лучшая режиссерская работа"

До церемонии вручения премии "Оскар" 2026 года остаются считанные дни. Совсем скоро со сцены главного события в мире кино прозвучат имена победителей, которые получат заветные статуэтки за свои достижения в киноискусстве.

В сети уже появились первые прогнозы букмекеров, которые делают ставки на то, кто может стать лауреатом престижной награды. В частности, международный сайт по сравнению коэффициентов Oddschecker уже опубликовал собственные прогнозы.

видео дня

Кому прогнозируют победу на премии "Оскар-2026"

Лучший фильм

  • "Франкенштейн";
  • "Гамнет";
  • "Марти Суприм. Гений комбинаций";
  • "Одна битва за другой";
  • "Бугония";
  • "F1";
  • "Секретный агент";
  • "Сентиментальная ценность";
  • "Грешники";
  • "Поезд во снах".

Лучшая режиссерская работа

  • Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой");
  • Райан Куглер ("Грешники");
  • Джош Сефди ("Марти Суприм. Гений комбинаций");
  • Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность");
  • Хлоя Чжао ("Гамнет").

Лучший актер

  • Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другой");
  • Тимоти Шаламе ("Марти Суприм. Гений комбинаций");
  • Майкл Б. Джордан ("Грешники");
  • Итан Хоук ("Голубая луна");
  • Вагнер Мора ("Тайный агент").

Лучшая актриса

  • Джесси Бакли ("Гамнет");
  • Роуз Бирн ("Я не железная");
  • Эмма Стоун ("Бугония");
  • Кейт Хадсон ("Песнь любви");
  • Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность").

Лучший актер второго плана

  • Шон Пенн ("Одна битва за другой");
  • Бенисио дель Торо ("Одна битва за другой");
  • Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность");
  • Делрой Линдо ("Грешники");
  • Джейкоб Элорди ("Франкенштейн").

Лучшая актриса второго плана

  • Теяна Тейлор ("Одна битва за другой");
  • Вунми Мосаку ("Грешники");
  • Эль Фэннинг ("Сентиментальная ценность");
  • Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Сентиментальная ценность");
  • Эми Медиган ("Оружие").

Лучший полнометражный документальный фильм

  • "Алабамское решение";
  • "Встреть меня в свете надежды";
  • "Рассекая скалы";
  • "Мистер Никто против Путина";
  • "Идеальная соседка".

Напомним, что украинский фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" мог бы побороться в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Однако члены Американской киноакадемии решили не включать ленту в короткий список номинантов на "Оскар" 2026 года.

Новости кино

Легендарный сериал "Секретные материалы" ("Совершенно секретно") получит полноценный перезапуск. Стриминговая платформа Hulu официально заказала пилот нового проекта. Над ним работает режиссёр и продюсер Райан Куглер, известный по фильму "Грешники".

На Берлинском международном кинофестивале журналисты спросили у британского актера Каллума Тернера ("Фантастические твари", "Властелины воздуха"), станет ли он новым агентом 007. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали поклонники, не прозвучало.

Читайте также:

Что такое награда "Оскар"?

"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

