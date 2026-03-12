Кто станет победителем "Оскара-2026": прогнозы букмекеров

Вы узнаете:
До церемонии вручения премии "Оскар" 2026 года остаются считанные дни. Совсем скоро со сцены главного события в мире кино прозвучат имена победителей, которые получат заветные статуэтки за свои достижения в киноискусстве.
В сети уже появились первые прогнозы букмекеров, которые делают ставки на то, кто может стать лауреатом престижной награды. В частности, международный сайт по сравнению коэффициентов Oddschecker уже опубликовал собственные прогнозы.
Лучший фильм
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций";
- "Одна битва за другой";
- "Бугония";
- "F1";
- "Секретный агент";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники";
- "Поезд во снах".
Лучшая режиссерская работа
- Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой");
- Райан Куглер ("Грешники");
- Джош Сефди ("Марти Суприм. Гений комбинаций");
- Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность");
- Хлоя Чжао ("Гамнет").
Лучший актер
- Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другой");
- Тимоти Шаламе ("Марти Суприм. Гений комбинаций");
- Майкл Б. Джордан ("Грешники");
- Итан Хоук ("Голубая луна");
- Вагнер Мора ("Тайный агент").
Лучшая актриса
- Джесси Бакли ("Гамнет");
- Роуз Бирн ("Я не железная");
- Эмма Стоун ("Бугония");
- Кейт Хадсон ("Песнь любви");
- Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность").
Лучший актер второго плана
- Шон Пенн ("Одна битва за другой");
- Бенисио дель Торо ("Одна битва за другой");
- Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность");
- Делрой Линдо ("Грешники");
- Джейкоб Элорди ("Франкенштейн").
Лучшая актриса второго плана
- Теяна Тейлор ("Одна битва за другой");
- Вунми Мосаку ("Грешники");
- Эль Фэннинг ("Сентиментальная ценность");
- Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Сентиментальная ценность");
- Эми Медиган ("Оружие").
Лучший полнометражный документальный фильм
- "Алабамское решение";
- "Встреть меня в свете надежды";
- "Рассекая скалы";
- "Мистер Никто против Путина";
- "Идеальная соседка".
Напомним, что украинский фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" мог бы побороться в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Однако члены Американской киноакадемии решили не включать ленту в короткий список номинантов на "Оскар" 2026 года.
Легендарный сериал "Секретные материалы" ("Совершенно секретно") получит полноценный перезапуск. Стриминговая платформа Hulu официально заказала пилот нового проекта. Над ним работает режиссёр и продюсер Райан Куглер, известный по фильму "Грешники".
На Берлинском международном кинофестивале журналисты спросили у британского актера Каллума Тернера ("Фантастические твари", "Властелины воздуха"), станет ли он новым агентом 007. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали поклонники, не прозвучало.
