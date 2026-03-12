В Одессу придет почти летнее тепло: синоптики удивили прогнозом на апрель 2026

Второй месяц весны удивит одесситов погодой.

Синоптики рассказали, когда в Одессу придет почти летнее тепло / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Апрель 2026 будет преимущественно солнечным и теплым

Температура воздуха будет постепенно расти

Третья декада месяца станет самой теплой

Погода в Одессе в апреле 2026 года будет преимущественно солнечной и теплой без значительных осадков. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры — от мягкого весеннего тепла в начале месяца до почти летних показателей в конце апреля.

В первой декаде месяца Одесса будет находиться под влиянием антициклона. Днем воздух прогреется до +12°C…+14°C. В то же время ночная температура воздуха будет достаточно низкой - столбики термометров будут подниматься лишь до +5°C. Этих "плюсов" недостаточно для того, чтобы прогрелось и море, и грунт, передает accuweather.com.

До 10 апреля синоптики не прогнозируют осадки. Дождь возможен лишь 1 апреля.

Погода в Одессе в апреле 2026 / accuweather.com

Во второй декаде апреля (с 11 по 20 апреля) дневные показатели стабилизируются в пределах +12°C…+16°C. Ночью потеплеет до +7°C…+9°C.

Самой теплой станет третья декада месяца - она принесет в Одессу настоящее летнее тепло. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от +14°C до +20°C. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +11°C. Временами небо будет покрываться облаками. Дожди в конце апреля в Одессе не ожидаются.

Погода в Одессе в апреле 2026 / accuweather.com

Температура воздуха в апреле 2026 в Одессе / accuweather.com

Какой будет погода в Украине в марте 2026

Как писал Главред, в Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют, что в первый месяц весны средняя температура воздуха в Одессе ожидается на уровне +4,5°. Прогнозируемое месячное количество осадков — около 31 мм.

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине в марте 2026 будет соответствовать норме. Лишь в нескольких областях будет теплее, чем обычно. Подробный прогноз погоды на месяц озвучил Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в первый месяц весны температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме. Средняя месячная температура ожидается в пределах нормы — 1-7° тепла. Одна на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей. Чем занимается: составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;

публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о

Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;

ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы. Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

