В Одессу придет почти летнее тепло: синоптики удивили прогнозом на апрель 2026

Кратко:
- Апрель 2026 будет преимущественно солнечным и теплым
- Температура воздуха будет постепенно расти
- Третья декада месяца станет самой теплой
Погода в Одессе в апреле 2026 года будет преимущественно солнечной и теплой без значительных осадков. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры — от мягкого весеннего тепла в начале месяца до почти летних показателей в конце апреля.
В первой декаде месяца Одесса будет находиться под влиянием антициклона. Днем воздух прогреется до +12°C…+14°C. В то же время ночная температура воздуха будет достаточно низкой - столбики термометров будут подниматься лишь до +5°C. Этих "плюсов" недостаточно для того, чтобы прогрелось и море, и грунт, передает accuweather.com.
До 10 апреля синоптики не прогнозируют осадки. Дождь возможен лишь 1 апреля.
Во второй декаде апреля (с 11 по 20 апреля) дневные показатели стабилизируются в пределах +12°C…+16°C. Ночью потеплеет до +7°C…+9°C.
Самой теплой станет третья декада месяца - она принесет в Одессу настоящее летнее тепло. Температура воздуха днем будет колебаться от +14°C до +20°C. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +11°C. Временами небо будет покрываться облаками. Дожди в конце апреля в Одессе не ожидаются.
Какой будет погода в Украине в марте 2026
Как писал Главред, в Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют, что в первый месяц весны средняя температура воздуха в Одессе ожидается на уровне +4,5°. Прогнозируемое месячное количество осадков — около 31 мм.
По данным Укргидрометцентра, погода в Украине в марте 2026 будет соответствовать норме. Лишь в нескольких областях будет теплее, чем обычно. Подробный прогноз погоды на месяц озвучил Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, в первый месяц весны температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме. Средняя месячная температура ожидается в пределах нормы — 1-7° тепла. Одна на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.
О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
