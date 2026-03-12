Уиткофф провел встречу с людьми Путина во Флориде: что известно о переговорах

Американская и российская делегации встретились в США. Стороны обсудили ряд вопросов.

У Трампа сообщили о контактах с представителями Кремля: детали переговоров / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился с российской делегацией во главе с посланником главы России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Об этом Уиткофф написал в соцсети Х в ночь на 12 марта

"Сегодня во Флориде российская делегация во главе со специальным посланником Кириллом Дмитриевым встретилась с делегацией США, в состав которой входили специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум", - говорится в сообщении.

Уиткофф не сообщил деталей переговоров, ограничившись лишь одной фразой.

"Стороны обсудили ряд вопросов и договорились оставаться на связи", - отметил спецпредставитель Трампа.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 4 марта президент Зеленский заявил, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.

6 марта специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией ожидается дополнительный прогресс в ближайшие недели.

9 марта состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Лидер США сказал, разговор был "очень хорошим", а на линии с каждой из сторон было много людей. Одной из тем беседы стала война в Украине. Глава Белого дома сказал, что Путин хочет быть полезным в вопросе Ближнего Востока, однако был бы полезнее, если б закончил войну в Украине.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор Трампа и Путина длился около часа и носил "деловой, откровенный и конструктивный характер".

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стамбульские договоренности, достигнутые на переговорах по войне в 2022 году, уже не соответствуют нынешней ситуации.

О персоне: Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

