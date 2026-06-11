Налетят шквалы, грозы и град: в Украину надвигается непогода и похолодание

В западных областях уже завтра станет прохладнее - до +11…+15 градусов, тогда как на востоке сохранится жаркая погода с температурой +30 градусов.

https://glavred.info/synoptic/naletyat-shkvaly-grozy-i-grad-v-ukrainu-nadvigaetsya-nepogoda-i-poholodanie-10772078.html Ссылка скопирована

Погода в Украине 12 июня / Коллаж: Главред, фото: Magnific

Читайте в материале:

Какая погода ожидается в Украине 12 июня

Где прогнозируют грозы и град

Когда ожидать нового похолодания

В пятницу, 12 июня, Украина окажется под влиянием мощного атмосферного фронта, который принесет широкий спектр метеорологических явлений.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, ожидаются грозы, шквалы, сильные ливни и даже град.

видео дня

"В Украине можно наблюдать богатый спектр метеорологических явлений. Будут и грозы, и шквалы, и временами сильные ливни, и жара до +30, и похолодание до +12, и штормовые порывы ветра, и даже град", — говорится в сообщении.

Атмосферный фронт будет двигаться с запада, поэтому именно там первыми почувствуют его влияние. В западных областях температура снизится до +11…+15 градусов. Дожди ожидаются практически везде, местами они будут перерастать в сильные ливни. Вероятность гроз очень высока, возможны шквальные порывы ветра и даже град.

Украина окажется в зоне резких перепадов температур: от +11…+15 градусов на западе до жарких +27…+30 градусов на востоке. В целом, в большинстве областей днем прогнозируется +24…+28 градусов.

Погода в Украине / Фото: PohodaNatalka

Погода в Киеве

В столице 12 июня ожидается дождь с грозой. Возможны короткие, но интенсивные ливни. Температура днем составит около +24 градусов.

Погода на выходные

В выходные, 13-14 июня, воздух станет еще свежее, в большинстве областей температура снизится еще на несколько градусов, сообщает синоптик. "Так что пока на сильную жару не рассчитываем — умеренное красивое лето с некрасивыми комарами", — добавила она.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода в Украине в ближайшее время ухудшится. В регионы придет похолодание, дожди, грозы и град. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Неустойчивая погода ожидается во второй декаде июня. Температура воздуха может упасть до 7 градусов тепла.

Напомним, в Украине 11 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди и грозы в западных и юго-восточных областях. Ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.

Кроме того, в течение ближайших трех дней погода в Одессе и области будет обусловлена полем повышенного давления, поэтому существенных осадков не ожидается.

Читайте также:

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред