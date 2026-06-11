Налетят шквалы, грозы и град: в Украину надвигается непогода и похолодание

Читайте в материале:
- Какая погода ожидается в Украине 12 июня
- Где прогнозируют грозы и град
- Когда ожидать нового похолодания
В пятницу, 12 июня, Украина окажется под влиянием мощного атмосферного фронта, который принесет широкий спектр метеорологических явлений.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, ожидаются грозы, шквалы, сильные ливни и даже град.
"В Украине можно наблюдать богатый спектр метеорологических явлений. Будут и грозы, и шквалы, и временами сильные ливни, и жара до +30, и похолодание до +12, и штормовые порывы ветра, и даже град", — говорится в сообщении.
Атмосферный фронт будет двигаться с запада, поэтому именно там первыми почувствуют его влияние. В западных областях температура снизится до +11…+15 градусов. Дожди ожидаются практически везде, местами они будут перерастать в сильные ливни. Вероятность гроз очень высока, возможны шквальные порывы ветра и даже град.
Украина окажется в зоне резких перепадов температур: от +11…+15 градусов на западе до жарких +27…+30 градусов на востоке. В целом, в большинстве областей днем прогнозируется +24…+28 градусов.
Погода в Киеве
В столице 12 июня ожидается дождь с грозой. Возможны короткие, но интенсивные ливни. Температура днем составит около +24 градусов.
Погода на выходные
В выходные, 13-14 июня, воздух станет еще свежее, в большинстве областей температура снизится еще на несколько градусов, сообщает синоптик. "Так что пока на сильную жару не рассчитываем — умеренное красивое лето с некрасивыми комарами", — добавила она.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, погода в Украине в ближайшее время ухудшится. В регионы придет похолодание, дожди, грозы и град. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Неустойчивая погода ожидается во второй декаде июня. Температура воздуха может упасть до 7 градусов тепла.
Напомним, в Украине 11 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди и грозы в западных и юго-восточных областях. Ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.
Кроме того, в течение ближайших трех дней погода в Одессе и области будет обусловлена полем повышенного давления, поэтому существенных осадков не ожидается.
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О личности: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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