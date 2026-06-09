Без затяжных дождей, но с сюрпризом: какая погода ждет Одессу до конца недели

Кратко:
- Поле повышенного давления защитит регион от существенных осадков
- В Одессе ожидается переменная облачность без штормового ветра
- На дорогах области синоптики прогнозируют хорошую видимость
В течение ближайших трех дней погода в Одессе и области будет обуславливать поле повышенного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. Такой прогноз погоды опубликовал Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, не штормовой, в дальнейшем - слабый, переменных направлений, рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Елена Тарнавская.
Температура воздуха не изменится. Ночью столбики термометров будут показывать 13–18°, днем поднимутся до 23–28°.
На море - легкое волнение. Температура морской воды 17-18°.
Погода на сегодня - прогноз для Одесской области
Во вторник в Одесской области облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.
В Одессе без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 24-29°; в Одессе 24-26°.
На дорогах области видимость хорошая.
Какой будет погода в Одессе в июне 2026
По прогнозу синоптиков, первые десять дней июня погода в Одессе будет комфортной. Днем столбики термометров будут показывать от +21°C до +26°C. Ночью — несколько прохладнее: температура опустится до +15…+19°C.
13 июня в Одессе также пройдут дожди. Гроза накроет город 26 июня.
Со второй половины месяца температура воздуха продолжит постепенно расти: в дневные часы в Одессе будет наблюдаться +23…+28°C, тогда как ночью термометр будет показывать стабильные +18…+20°C.
В последние дни июня погода в Одессе будет солнечной. Осадки не предусматриваются.
Что касается температуры воздуха, то она тоже остается стабильной — в течение дня в городе прогнозируется +25…+29°C, а в ночные часы суток — от +17°C до +22°C.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, 9 июня на большей части территории Украины ожидаются дожди. Только в западных областях вероятность осадков значительно меньше. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха в течение дня на западе и востоке будет держаться на высоком уровне — от +25 до +29 градусов. На остальной территории прогнозируется +20…+24 градуса.
10 июня погода в Украине будет преимущественно жаркой. В среду ожидаются остатки локальных дождей, местами с грозами, но они начнут уступать солнцу атмосферное место. Воздух будет душным, а температура воздуха поднимется до +24+29 градусов.
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О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
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