Без затяжных дождей, но с сюрпризом: какая погода ждет Одессу до конца недели

Прогноз погоды в Одессе на три дня порадует отсутствием дождей.

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Морская вода у побережья Одесской области прогрелась до 18 градусов / Фото: УНИАН

Кратко:

Поле повышенного давления защитит регион от существенных осадков

В Одессе ожидается переменная облачность без штормового ветра

На дорогах области синоптики прогнозируют хорошую видимость

В течение ближайших трех дней погода в Одессе и области будет обуславливать поле повышенного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. Такой прогноз погоды опубликовал Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Ветер северо-западный, не штормовой, в дальнейшем - слабый, переменных направлений, рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Елена Тарнавская.

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Температура воздуха не изменится. Ночью столбики термометров будут показывать 13–18°, днем поднимутся до ​​23–28°.

На море - легкое волнение. Температура морской воды 17-18°.

Прогноз погоды в Одесской области / t.me/HMC_Odesa

Погода на сегодня - прогноз для Одесской области

Во вторник в Одесской области облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.

В Одессе без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 24-29°; в Одессе 24-26°.

На дорогах области видимость хорошая.

Какой будет погода в Одессе в июне 2026

По прогнозу синоптиков, первые десять дней июня погода в Одессе будет комфортной. Днем столбики термометров будут показывать от +21°C до +26°C. Ночью — несколько прохладнее: температура опустится до +15…+19°C.

13 июня в Одессе также пройдут дожди. Гроза накроет город 26 июня.

Со второй половины месяца температура воздуха продолжит постепенно расти: в дневные часы в Одессе будет наблюдаться +23…+28°C, тогда как ночью термометр будет показывать стабильные +18…+20°C.

В последние дни июня погода в Одессе будет солнечной. Осадки не предусматриваются.

Что касается температуры воздуха, то она тоже остается стабильной — в течение дня в городе прогнозируется +25…+29°C, а в ночные часы суток — от +17°C до +22°C.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, 9 июня на большей части территории Украины ожидаются дожди. Только в западных областях вероятность осадков значительно меньше. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха в течение дня на западе и востоке будет держаться на высоком уровне — от +25 до +29 градусов. На остальной территории прогнозируется +20…+24 градуса.

10 июня погода в Украине будет преимущественно жаркой. В среду ожидаются остатки локальных дождей, местами с грозами, но они начнут уступать солнцу атмосферное место. Воздух будет душным, а температура воздуха поднимется до +24+29 градусов.

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О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей. Чем занимается: составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;

публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о

Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;

ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы. Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

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