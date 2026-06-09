В Украине начнет печь солнце и парить: синоптик назвала дату смены погоды

Вы узнаете:
- Как изменится температура воздуха в среду
- Будут ли завтра дожди
Погода в Украине завтра, 10 июня, будет преимущественно жаркой и душной. Об этом украинцев предупредила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.
В среду ожидаются остатки локальных дождей, местами с грозами, но они начнут уступать солнцу атмосферное место. Воздух будет душным, а температура воздуха поднимется до +24+29 градусов.
Погода в Киеве 10 июня
В столице завтра влажность еще будет ощущаться, но и солнце наконец-то порадует больше. Температура воздуха повысится до +26 градусов.
Диденко также предупредила жителей столицы, что в Киеве будет душно и жарко не только завтра, но и в ближайшие дни.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в четверг, 11 июня, в западных областях Украины будет нестабильная погода. Пройдут грозовые дожди, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17–22 м/с.
Ранее стало известно, что сегодня, 9 июня, на большей части территории Украины ожидаются осадки в виде дождей. Только в западных областях вероятность осадков значительно меньше.
Накануне стало известно, что в ближайшие дни погода в Украине по-прежнему будет нестабильной, с колебаниями атмосферного давления, временами с духотой при высокой влажности.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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