В Украине начнет печь солнце и парить: синоптик назвала дату смены погоды

Летняя жара снова вернулась.

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Прогноз погоды в Украине на 10 июня / фото: flickr.com/dianne_stankiewicz

Вы узнаете:

Как изменится температура воздуха в среду

Будут ли завтра дожди

Погода в Украине завтра, 10 июня, будет преимущественно жаркой и душной. Об этом украинцев предупредила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

В среду ожидаются остатки локальных дождей, местами с грозами, но они начнут уступать солнцу атмосферное место. Воздух будет душным, а температура воздуха поднимется до +24+29 градусов.

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Погода в Украине 10 июня / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 10 июня

В столице завтра влажность еще будет ощущаться, но и солнце наконец-то порадует больше. Температура воздуха повысится до +26 градусов.

Погода в Киеве 10 июня / фото: скриншот с meteoprog

Диденко также предупредила жителей столицы, что в Киеве будет душно и жарко не только завтра, но и в ближайшие дни.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в четверг, 11 июня, в западных областях Украины будет нестабильная погода. Пройдут грозовые дожди, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17–22 м/с.

Ранее стало известно, что сегодня, 9 июня, на большей части территории Украины ожидаются осадки в виде дождей. Только в западных областях вероятность осадков значительно меньше.

Накануне стало известно, что в ближайшие дни погода в Украине по-прежнему будет нестабильной, с колебаниями атмосферного давления, временами с духотой при высокой влажности.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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