Новый рецепт салата из молодой капусты за 5 минут - съедят до последней ложки

Молодая капуста — источник витаминов, фолиевой кислоты и растительной клетчатки. Из нее, как выяснилось, можно приготовить очень вкусный и сытный салат, который точно понравится всем.
Его рецептом, как узнал Главред, в TikTok поделился украинский блогер Алексей Крючков.
Салат из молодой капусты — рецепт
Ингредиенты:
- Молодая капуста 1 кг
- Жареное или копченое куриное филе 300-400 г
- Консервированная кукуруза 1 банка
- Йогурт 1,8-3% 200-250 г
- Горчица в зернах 3-4 ст. л.
- Соль
Молодую капусту нарезаем на небольшие кусочки, подсаливаем и слегка переминаем руками. Добавляем к ней нарезанное кубиками филе и кукурузу. Заправляем салат йогуртом и горчицей.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом салата:
@kruchkov_ Сохраняйте и попробуйте: Полезный салат ? ⠀ Белок, углеводы, клетчатка и немного жиров. ⠀ Что нужно: ⠀ - молодая капуста 1 кг - куриное филе (копченое или запеченное самостоятельно) 300-400 г - банка кукурузы - йогурт 1,8-3% 200-250 г - горчица в зернах 3-4 столовые - соль по вкусу ⠀ Получается действительно много, сытно и калорийность очень хорошая. ⠀ Приятного аппетита! #рецепты#рецептынаукраинском#простыерецепты♬ оригинальная аудиозапись - kruchkov.food
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О персоне: Алексей Крючков
Алексей Крючков — украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.
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