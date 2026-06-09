Новый рецепт салата из молодой капусты за 5 минут - съедят до последней ложки

Рецепт салата из молодой капусты, который можно подавать даже на праздничный стол.

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Рецепт оригинального салата из молодой капусты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Молодая капуста — источник витаминов, фолиевой кислоты и растительной клетчатки. Из нее, как выяснилось, можно приготовить очень вкусный и сытный салат, который точно понравится всем.

Его рецептом, как узнал Главред, в TikTok поделился украинский блогер Алексей Крючков.

Салат из молодой капусты — рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Молодая капуста 1 кг

Жареное или копченое куриное филе 300-400 г

Консервированная кукуруза 1 банка

Йогурт 1,8-3% 200-250 г

Горчица в зернах 3-4 ст. л.

Соль

Молодую капусту нарезаем на небольшие кусочки, подсаливаем и слегка переминаем руками. Добавляем к ней нарезанное кубиками филе и кукурузу. Заправляем салат йогуртом и горчицей.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом салата:





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О персоне: Алексей Крючков Алексей Крючков — украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.

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