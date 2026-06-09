Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Новый рецепт салата из молодой капусты за 5 минут - съедят до последней ложки

Анна Косик
9 июня 2026, 10:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Рецепт салата из молодой капусты, который можно подавать даже на праздничный стол.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 4-6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
салат из молодой капусты
Рецепт оригинального салата из молодой капусты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Молодая капуста — источник витаминов, фолиевой кислоты и растительной клетчатки. Из нее, как выяснилось, можно приготовить очень вкусный и сытный салат, который точно понравится всем.

Его рецептом, как узнал Главред, в TikTok поделился украинский блогер Алексей Крючков.

Салат из молодой капусты — рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Молодая капуста 1 кг
  • Жареное или копченое куриное филе 300-400 г
  • Консервированная кукуруза 1 банка
  • Йогурт 1,8-3% 200-250 г
  • Горчица в зернах 3-4 ст. л.
  • Соль

Молодую капусту нарезаем на небольшие кусочки, подсаливаем и слегка переминаем руками. Добавляем к ней нарезанное кубиками филе и кукурузу. Заправляем салат йогуртом и горчицей.
Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом салата:

@kruchkov_ Сохраняйте и попробуйте: Полезный салат ? ⠀ Белок, углеводы, клетчатка и немного жиров. ⠀ Что нужно: ⠀ - молодая капуста 1 кг - куриное филе (копченое или запеченное самостоятельно) 300-400 г - банка кукурузы - йогурт 1,8-3% 200-250 г - горчица в зернах 3-4 столовые - соль по вкусу ⠀ Получается действительно много, сытно и калорийность очень хорошая. ⠀ Приятного аппетита! #рецепты#рецептынаукраинском#простыерецепты♬ оригинальная аудиозапись - kruchkov.food


Вас может заинтересовать:

О персоне: Алексей Крючков

Алексей Крючков — украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
рецепт салат рецепты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине начнет печь солнце и парить: синоптик назвала дату смены погоды

В Украине начнет печь солнце и парить: синоптик назвала дату смены погоды

11:17Синоптик
Китай имеет к ним доступ: "Флэш" предупредил об угрозе некоторых устройств в Украине

Китай имеет к ним доступ: "Флэш" предупредил об угрозе некоторых устройств в Украине

10:58Украина
Россияне выводят часть подразделений из сложного участка фронта - что произошло

Россияне выводят часть подразделений из сложного участка фронта - что произошло

09:04Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Огурцы пойдут активно в рост: эксперт поделился рецептом домашнего стимулятора

Огурцы пойдут активно в рост: эксперт поделился рецептом домашнего стимулятора

Китайский гороскоп на сегодня, 9 июня: Змеям - хаос, Обезьянам - азарт

Китайский гороскоп на сегодня, 9 июня: Змеям - хаос, Обезьянам - азарт

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

День отца в Украине 2026: какого числа отмечают и что подарить папе

День отца в Украине 2026: какого числа отмечают и что подарить папе

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

Последние новости

11:39

Черная полоса закончилась: трех знаков зодиака ждет невероятный поворот с 9 июня

11:34

Без затяжных дождей, но с сюрпризом: какая погода ждет Одессу до конца недели

11:17

В Украине начнет печь солнце и парить: синоптик назвала дату смены погоды

11:13

Многие люди удивились, узнав чем теперь выгодно отапливать домВидео

11:02

"Такого мужчину": Никитюк обратилась к жениху и раскрыла его прозвище

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – МаксаковаДля России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова
10:58

Китай имеет к ним доступ: "Флэш" предупредил об угрозе некоторых устройств в Украине

10:49

Гурманы по гороскопу: астролог назвала знаки с самым изысканным вкусом

10:12

Новый рецепт салата из молодой капусты за 5 минут - съедят до последней ложки

10:03

"От таких нужно бежать": жена Ращука поставила точку в браке после измен

Реклама
10:00

Христианский корпус, фонд "Надежда", Валерий Дубиль и UNBROKEN объединились для поддержки военных

09:51

Движение остановлено: дроны снова ударили по ключевому мосту между Херсонщиной и Крымом

09:20

Втянули когти от паники: Максакова назвала месяц, когда посыплется режим ПутинаВидео

09:04

Россияне выводят часть подразделений из сложного участка фронта - что произошло

08:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

08:23

Зарево в небе и столб черного дыма: Луганщину второй день подряд атакуют дроны

08:15

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Польша рискует потерять союз с Украиной: Андрусив - о спорах вокруг УПАмнение

07:53

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

06:54

РФ ударила по Харькову и Чугуеву: повреждены дома, кафе, бизнес-центр и храм, есть жертвыФото

05:55

"Никаких подачек": Фреймут сделала редкое признание про отношенияВидео

Реклама
05:23

Ни на градус больше: какая должна быть температура в холодильнике летом

04:41

Настоящее наказание, а не стирка: зачем в СССР на самом деле "варили" и подсинивали белье

04:30

Окажутся в эпицентре удачи: четыре знака зодиака получат редкий шанс

04:11

Гороскоп на завтра, 10 июня: Девам — раздражение, Стрельцам — радость

03:30

Лайфхак для мытья плиты: зачем хозяйки прячут грязную решетку в мусорный пакет

02:16

Как отмыть пластиковые окна от желтизны: эффективный способ без дорогой химии

01:40

Враг попал в жилые кварталы, есть погибшие: РФ массированно атаковала ХарьковщинуФото

01:27

Масштабная остановка водоснабжения в Днепре: кто и на сколько останется без воды

08 июня, понедельник
23:31

"Дадут толчок дипломатии": детали разговора Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

23:07

Огурцы пойдут активно в рост: эксперт поделился рецептом домашнего стимулятораВидео

22:51

Малина будет удивительно урожайной и сладкой: чем следует подкормить кусты в июне

22:36

Зачем оставлять небольшую щель в жалюзи на ночь — хитрость для спальни

21:49

Им не нужен постоянный полив: какие цветы станут украшением клумбы даже в сильную жару

21:47

Во Львовской области медики извлекли из уха пациента необычный предмет

21:46

Ребенок засыпает за 5 минут: сеть поразил лайфхак от опытной бабушки

21:45

Деньги сами притягиваются: владельцам каких имен никогда не грозит бедность

21:25

В Санкт-Петербурге взорвался военный завод "Арсенал": там масштабный пожар

21:07

Под Белгородом прогремел взрыв: зафиксирована детонация, небо затянуло дымом

21:01

Чем обработать яблоню в июне: простой способ избавиться от парши и тли

20:43

Как вернуть акриловой или чугунной ванне белоснежный вид: простые способы, которые помогут

Реклама
20:23

Мучнистая роса на огурцах исчезнет без следа: огородники раскрыли секретный трюк

20:12

Как сказать "за спрос денег не берут" на украинском — назван правильный вариантВидео

20:09

Умение быть счастливыми: какие четыре знака зодиака не зацикливаются на прошлом

19:58

Как вкусно приготовить молодой картофель - лучший рецепт

19:34

В Украине нет никаких "ясеней", "тополей" и "ив": как называть деревья на украинском

19:32

Украинский аналог "старость — не радость": каково продолжение этой поговорки

19:10

Россия проиграла выборы в Армении: Денисенко объяснил последствия для Кремлямнение

18:45

Как ещё на украинском языке можно назвать Софию: нежные и современные варианты

18:40

Пенсия будет состоять из двух частей: Кабмин готовит большие изменения

18:29

В Житомире хотят резко повысить один из коммунальных тарифов: что известно

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять